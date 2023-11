Noblesný návrat do doby slušnosti a galantnosti

Banská Bystrica 24. novembra (OTS) - Priestor, ktorý dokonale vytvoril atmosféru parížskej ulice Champs Élysées a dokonalé francúzske šansóny v podaní Emy Hutkovej, bol len úvodnou emóciou, ktorá sa stupňovala počas celej módnej a zážitkovej šou.Herecký výkon Mariannky Mackurovej a spevácky výkon Kataríny Adamíkovej, stvárňujúce Edit Piaf, otvorili módnu prehliadku, na ktorej módna návrhárka Viera Futáková predstavila svoje tri originálne kolekcie.Úvodná s názvom Amèlie patrila exkluzívnym svadobným šatám. Druhá Jacqueline bola o elegantných modeloch inšpirovaných Parížom a tretia Opfélie bola prehliadkou spoločenských šiat a inšpiráciou na blížiacu sa plesovú sezónu. Krásne modelky vyniesli na mólo originálne a rafinované modely, vyznačujúce sa ženskosťou, príjemnou okázalosťou a pompéznosťou.Prekvapením večera bola Manon - prehliadka verných klientok Viery Futákovej v modeloch, v ktorých prišli na módnu prehliadku. Medzi nimi nemohla chýbať Anastasija Kuzminová, ktorej to na móle veľmi pristalo.Celú módnu prehliadku a program umelecky doplnili tanečníci a herci Alžbeta Šúrová, Vladimír Ďatelinka, Filip Tóth, Adam Valjent, Ema Laura Pálková a Tamara Demečková. Vyvrcholením večera a módnej šou bolo vystúpenie klavírneho virtuóza Michala Mroceka, ktorý zahral autorskú skladbu One heart one world.Foto:Lucia SemeníkováHostí počas večera sprevádzal moderátor Marek Polomský, Slovak Tango zase hudobne podčiarklo celkovú atmosféru 30.- 60-tych rokov Paríža. Táto módna šou bola zároveň pripomienkou slušnosti, vyberaných spôsobov, tolerancie a vzájomnej úcty, ktoré boli kedysi prirodzenou súčasťou našich životov, no postupne sa z ich vytrácajú. Veľmi pekným gestom organizátorov bola držba šiat z dielne módnej návrhárky. Získaná suma poputuje do Základnej školy pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.Kreatívny tím La Vie tvoria Viera Futáková, Veronika Huťková a agentúra Madelaine.Viac info na www.laviebb.sk