Noc architektúry a dizajnu predstaví súčasnú domácu aj svetovú tvorbu

Bratislava 15. februára (TASR) - Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU) v Bratislave bude vo štvrtok po 22. raz dejiskom zimného vydania Noci architektúry a dizajnu. Budova na Námestí slobody sa zmení na galériu prezentujúcu ateliérové práce. Odbornej, ale aj širokej verejnosti odprezentuje rozsiahle spektrum projektov, ktoré študenti vytvorili na pôde fakulty za posledný semester. Brány fakulty sa pre verejnosť otvoria o 16.00 h.



Ako ďalej informuje organizátor, na podujatie prídu diskutovať oceňovaná dizajnérka Ľubica Segečová a architekt Martin Jančok. "Témou ich neformálneho rozhovoru bude prepojenie grafického dizajnu s architektúrou, ako aj úloha vizuálnej komunikácie pri prezentácii diela," približuje FAD STU. Nezisková organizácia Čerstvé ovocie pripravila pre návštevníkov Noci prednášky v rámci projektu Singularch, ktorý prestavuje sériu stretnutí pri mladej a kvalitnej architektúre. "Vo formáte Referencie sa porozprávajú vedúci renomovaného ateliéru gutgut Lukáš Kordík a Štefan Polakovič o východiskách a inšpiráciách, ktoré ovplyvňujú ich proces tvorby," poznamenávajú organizátori k prezentácii inovatívneho slovenského architektonického ateliéru, ktorý sa venuje rôznorodej tvorbe - od malých intervencií cez navrhovanie budov až po urbánne plánovanie. Medzi jeho známe realizácie patrí bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave, rekonštrukcia panelového bytového domu v Rimavskej Sobote, päťchaty pri Seneckých jazerách alebo konverzia industriálneho objektu Mlynica v Bratislave.



V rámci hlavnej prednášky sa predstaví tvorba kolektívu X = ( T = E = N ) so základňami v Belehrade a Zürichu. "Fokusom Ateliéru TEN je vytváranie nových realít a hodnôt prostredníctvom budov, mestských návrhov, algoritmického dizajnu, výskumu materiálov a prototypov, a to spoločne s rôznymi spolupracovníkmi, inštitucionálnymi partnermi a súkromnými klientmi," dodáva FAD STU k členom ateliéru s tým, že momentálne pracujú na niekoľkých objednaných, ale aj vlastných výskumných projektoch, budujú portfólio inovatívnych nástrojov a metód, ktoré sa aplikujú v rôznych odvetviach priemyslu, od digitálnych technológií až po krajinárske a teritoriálne prieskumy. Prednáška bude v anglickom jazyku.



Hlavným organizátorom Noci architektúry a dizajnu je FAD STU v spolupráci so združením Archtung a Študentskou platformou FAD STU.