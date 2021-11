Noc divadiel v bode.K7 ponúkne umelecký projekt i predstavenie

Nitra 11. novembra (TASR) – Asociácia Divadelná Nitra (ADN) sa aj tento rok 20. novembra zapojí do podujatia Noc divadiel, ktoré spojí s Nocou aktívneho publika. Obe podujatia sa prvýkrát uskutočnia v bode.K7 na nitrianskej pešej zóne, ktorý sa stal novým kultúrnym priestorom a zároveň sídlom ADN.



Noc aktívneho publika je súčasťou medzinárodného projektu Be SpectACTive!, zameraného na účasť verejnosti na umeleckých aktivitách. V rámci neho sa skupina Nitranov zapojila do projektu PUNCTUM Salva Lombarda. Zámerom je klásť otázky o úlohe diváka a individuálnom pohľade na umelecké dielo. „Na základe zadaní vytvoria spolu s verejnosťou špeciálny online archív, ktorý reaguje na vnímanie umeleckých zážitkov zozbieraných od divákov z Nitry, Prahy, Budapešti, Dublinu, Kortrijku a ďalších európskych miest. Skupina sa stretne 20. novembra v živej diskusii, ktorá prepojí Nitru s ďalšími 17 európskymi mestami,“ informovala ADN.



Noc divadiel v bode.K7 doplní večerné divadelné predstavenie s názvom Nefotografie v podaní Divadla K. „Mladé zoskupenie pôsobiace v Bratislave zastrešuje umelcov z rôznych oblastí divadelného, audiovizuálneho a výtvarného umenia. Divadelná inscenácia Nefotografie vychádza z textov 36 slovenských fotografov, ktorí opísali svoju skúsenosť s neurobenou fotografiou. V autorskej hre sú tieto spomienky a obrazy spracované formou transformácie do iných médií,“ uviedli organizátori.