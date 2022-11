Noc divadiel v DAB ponúkne stretnutie s hercami, inscenáciu i diskusiu

Nitra 18. novembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa v sobotu 19. novembra zapojí do 13. ročníka európskeho podujatia Noc divadiel. Súčasťou programu bude slávnostné odhalenie mien osobností na Stene slávy, predstavenie Rozsobáše v réžii Matúša Bachynca a následná diskusia nielen o predstavení, ale aj o tvorbe Boženy Slančíkovej Timravy.



Program Noci divadiel sa v DAB začne o 17.00 h, keď budú na Stene slávy vo foyer divadla slávnostné odhalené mená osobností, ktorých život a dielo sú spojené s DAB. "Projekt Stena slávy vznikol počas 70. jubilejnej sezóny nášho divadla. Prezentuje do kameňa vytesané mená významných osobností z hereckého súboru, režisérov či osobností dramaturgie a scénografie. Tento rok na Stene slávy pribudnú známe mená nitrianskeho divadla. Je medzi nimi Eva Hlaváčová, Zoltán Hlaváč in memoriam, Ján Greššo, Milan Ferenčík a Anton Živčic," uviedla projektová manažérka DAB Slavka Civáňová.



Noc divadiel bude v DAB pokračovať inscenáciou Rozsobáše. Ide o adaptáciu piatich Timraviných poviedok, v ktorých vykresľuje podstatu slovenskej nátury. Hneď po predstavení sa bude v Štúdiu DAB konať prvý z cyklu diskusných večerov s názvom Krehká identita. "V týchto diskusiách sa budeme postupne venovať témam inscenácií, ktoré počas sezóny v DAB uvedieme. Chceme ich rozoberať v širšom kontexte, takže do nich budeme prizývať odborníkov z rôznych oblastí," uviedla Civáňová.



Ako pripomenula, diskusie nemajú byť iba akademickým rozprávaním o odborných témach, ale živými a príjemnými večermi s hudobnými hosťami a zaujímavými diskutérmi. "Počas Noci divadiel to bude Andrea Bučko, mladá speváčka, herečka a hudobná skladateľka, ktorá vytvorila hudbu do inscenácie Rozsobáše. Do debaty s podtitulom Prečo sa Timrava nevydala? sme pozvali naozaj zaujímavých diskutérov. Jedným z nich je dramaturg Daniel Majling, ktorý sa dlhodobo venuje Timravinej tvorbe, druhou hostkou bude etnologička Marta Botiková, ktorá ponúkne pohľad na Timravu a jej dielo zo širšieho etnologického a sociologického pohľadu," doplnila Civáňová.