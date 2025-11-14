< sekcia Regióny
Noc divadiel v DAB v Nitre bude patriť jubilujúcej trojici herečiek
Na javisku sa zídu herečky Daniela Kuffelová, Eva Pavlíková a Gabriela Dolná, ktoré už desaťročia tvoria jadro nitrianskeho umeleckého súboru.
TASR
Nitra 14. novembra (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa zapojí do tohtoročného podujatia Noc divadiel slávnostným programom, ktorý bude venovaný jubileám troch jeho herečiek. V Štúdiu DAB ponúkne svojim divákom Noc dív, ktorá sa bude konať v sobotu (15. 11.) o 18.00 h.
Na javisku sa zídu herečky Daniela Kuffelová, Eva Pavlíková a Gabriela Dolná, ktoré už desaťročia tvoria jadro nitrianskeho umeleckého súboru. „Počas večera sa herečky symbolicky obzrú za svojou bohatou umeleckou kariérou, zaspomínajú na nezabudnuteľné momenty, ale aj zaspievajú a spolu s kolegami si možno aj zatancujú. Zároveň pôjde aj o živý dialóg medzi hereckými generáciami, pretože sa na javisku k jubilantkám pridajú aj mladší členovia nitrianskeho divadla - Kristína Turjanová, Sára Polyáková, Ján Cibula a Oliver Asztalos,“ uviedla riaditeľka DAB Veronika Moravčíková.
Ako doplnila, divadlo pripravilo podujatie ako oslavu talentu, šarmu a jedinečných energií troch hereckých osobností. „Je to pre nás slávnostný večer, pretože všetky tri jubilujúce herečky sú naozaj výraznými tvárami nášho divadla. Verím, že si spoločne zaspomíname, zaspievame, ale sa aj zasmejeme a, predpokladám, že aj dojmeme,“ skonštatovala Moravčíková.
Celoslovenské podujatie Noc divadiel odkazuje na Európsku noc divadiel. Počas tretej novembrovej soboty predstavuje divadlá v netradičnom čase aj priestore. Aktuálny ročník podujatia sa nesie v duchu hesla „Toto dejstvo patrí nám“.
