Noc divadiel v Prievidzi ponúkne komédie, koncert i stand-up
Autor TASR
Prievidza 14. novembra (TASR) - Svoje priestory vo večerných a nočných hodinách otvorí počas Noci divadiel i Dom kultúry v Prievidzi. Program podujatia ponúkne v sobotu (15. 11.) divadelné hry ochotníkov z Prievidze a okolia i hosťa z Medzibrodu, vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy (ZUŠ) L. Stančeka, koncert či stand-up. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Celoslovenské podujatie Noc divadiel odkazuje na Európsku noc divadiel a počas tretej novembrovej soboty prináša divadlo v netradičnom čase aj priestore. Počas jednej noci môžu diváci objavovať, zapájať sa, skúmať, či sa len pohodlne usadiť a nechať sa unášať divadlom až do neskorých hodín,“ pripomenula Beňadiková.
Program Noci divadiel v Prievidzi ponúkne veselohru podľa poviedky Martina Kukučína Rysavá jalovica pod názvom Stratená kára alebo Kukučin-čin v podaní Divadla „A“ a Divadla Shanti, vystúpenie žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru ZUŠ L. Stančeka. Divadlo Z Dvora predvedie frašku nielen o láske Naša tetka delegátka na motívy hry Náš pán minister od Ivana Stodolu, Divadlo NAtraKY rozprávku nielen pre deti, ale i dospelých o kamarátoch v sprchách pod názvom Kvapky vody a Potulné dividlo J+T z Medzibrodu sa predstaví s hrou Don Kychot, interaktívnym predstavením pre dospelých, ktoré je inšpirované známym románom.
Medzi vystúpeniami ochotníkov sa predstaví so stand-upom Bedňa, záver podujatia bude patriť pesničkárovi Tomášovi Pohorelcovi.
