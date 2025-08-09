Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Noc hradov na Katarínke spestrí aj tradičné nočné sprevádzanie

Zrúcanina Katarínky. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

V priebehu celej akcie bude návštevníkom k dispozícii občerstvenie.

Autor TASR
Dechtice 9. augusta (TASR) - Noc hradov a zrúcanín v priestoroch pozostatkov kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej na Katarínke pri Dechticiach v okrese Trnava spestrí v sobotu 16. augusta aj tradičné nočné sprevádzanie. Informovala o tom Magdaléna Kolníková z občianskeho združenia (OZ) Katarínka.

Program akcie sa začne o 18.30 h svätou omšou s tradičnými „katarínkovskými“ spevmi a hudbou. „Po nej krásu augustovej noci umocní koncert vokálno-inštrumentálneho súboru Ad Fontes. Okrem umeleckého zážitku bude pre návštevníkov pripravené aj sprevádzanie osvetlenými priestormi zrúcanín pod vedením vyškolených sprievodcov,“ priblížila.

V priebehu celej akcie bude návštevníkom k dispozícii občerstvenie. „Nebude chýbať ani propagačný stánok s ponukou suvenírov za dobrovoľný príspevok, ktorým účastníci môžu podporiť činnosť občianskeho združenia Katarínka,“ podotkla.

Počas viac ako 25 rokov dobrovoľníckych prác sa vyše 2000 dobrovoľníkom podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola na Katarínke, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu či objaviť dve krypty, osem kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu.
