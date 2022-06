Noc kostolov bude v Trnavskom kraji v troch chrámoch

Leopoldov/Dechtice 9. júna (TASR) - Do tohtoročnej Noci kostolov, ktorá bude v piatok (10. 6.), sa z Trnavského kraja zapoja tri chrámy. Webový portál apsida.sk, ktorý sa venuje stredovekým kostolom, pozýva na program do Leopoldova do Kostola sv. Ignáca z Loyoly, do Kočína-Lančára v okrese Piešťany do Kostola sv. Michala Archanjela a na Katarínku pri obci Dechtice v Malých Karpatoch, kde sa program uskutoční v ruinách Kostola sv. Kataríny.



Motto aktuálneho ročníka podujatia je Vo dne nech Hospodin dáva svoju milosť, celú noc mu budem spievať a chváliť ho. V Leopoldove pripravili prehliadku kostola, fary, kostolnej veže, ochutnávku omšových vín a hostií, občerstvenie, hry pre deti, tvorivé dielne a ďalší program. Na Katarínke sa podujatie začne omšou o 19.00 h, po nej čaká na návštevníkov koncert a tiež sprevádzanie nočnou Katarínkou.



Podujatie Noc kostolov sa koná od roku 2005 z iniciatívy Rakúska. Slovensko sa k medzinárodnej aktivite pripojilo v roku 2011 z iniciatívy vtedajšieho trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka, v prvom ročníku sa konalo len v Trnavskej arcidiecéze. Myšlienkou bolo ukázať chrám i cirkev ako otvorené spoločenstvo. V roku 2012 bolo zapojených kostolov spolu 185. V Trnave v tom roku zaznamenali vo všetkých jej 13 otvorených kostoloch viac ako 28.000 návštevníckych vstupov, v Katedrále sv. Jána Krstiteľa narátali 4000 návštevníkov, v Bazilike sv. Mikuláša 3500, na jej vežu vyšlo 2000 ľudí, do krypty a karnera vošlo 2300 návštevníkov. Pokles účasti kostolov na 53 zaznamenali v roku 2013 po nútenom odchode Bezáka z postu arcibiskupa. Arcibiskupský úrad v Trnave s novým vedením už neprevzal úlohu koordinátora a arcibiskup úlohu garanta. V aktuálnom ročníku je v zozname zúčastnených na webe spolu desať kostolov zo Slovenska, v susednom Česku ich vstupuje do podujatia 1720.