Noc kostolov prinesie na Katarínku prehliadky, omšu aj koncert
Autor TASR
Dechtice 27. mája (TASR) - Do medzinárodného podujatia Noc kostolov sa zapoja aj dobrovoľníci z občianskeho združenia (OZ) Katarínka. Program pri ruinách kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach sa uskutoční v piatok 29. mája. O 17.00 h sa začne prehliadka areálu vrátane výstupu do veže so sprievodcami. TASR o tom informoval Sebastián Lukáš Šedo z OZ Katarínka.
Večer vyvrcholí svätou omšou o 19.30 h, ktorú bude celebrovať františkán František Xaver Olbert. Následne sa uskutoční koncert kontrabasistu Františka Výrostka a huslistky Alžbety Godovičovej. Dobrovoľníci pripravili aj nočné sprevádzanie ruinami kostola a kláštora. Počas celého večera bude pre návštevníkov zabezpečené občerstvenie.
História miesta siaha do 15. storočia, keď sa tam nachádzala gotická kaplnka a cintorín. V roku 1618 tam vznikol rozsiahly františkánsky kláštor. OZ Katarínka sa spolu so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže venuje záchrane ruín od roku 1994.
Počas viac ako troch desaťročí dobrovoľníckych prác sa podarilo zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu. Dobrovoľníci a odborníci zároveň objavili dve krypty, osem kaplniek a ďalšie zaniknuté objekty areálu.
