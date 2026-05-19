Noc literatúry ponúkne verejné čítanie na piatich miestach v Leviciach

Levice 19. mája (TASR) - Mesto Levice sa zapojí do 18. ročníka podujatia Noc literatúry. Ako informovala radnica, tento rok sa koná v stredu 20. mája od 17. do 21. hodiny.
Podujatie ponúkne čítanie súčasnej európskej literatúry na netradičných miestach. „V Leviciach si verejnosť môže vypočuť úryvky z najnovších prekladov súčasnej európskej literatúry v Židovskej škole a Kafkárni, v hoteli Golden Eagle, v antikvariáte Knihárstvo Eva, v kníhkupectve Martinus a na Levickom hrade,“ uviedol mestský úrad.
Noc literatúry organizuje České centrum Bratislava v 17 slovenských mestách. „Ide o sériu čítaní úryvkov zo slovenských prekladov kníh súčasných európskych autoriek a autorov v podaní známych slovenských herečiek a hercov. Číta sa vždy v polhodinových intervaloch. Návštevníci budú 15 minút počúvať čítanie a 15 minút budú mať čas na presun na ďalšie miesto. Poradie, v akom miesta navštívia, si každý zvolí sám,“ doplnili organizátori.
