Návštevníci Noci literatúry si podujatie môžu užiť na ôsmich miestach

Bratislava 22. septembra (TASR) - Noc literatúry 2021 pozýva v stredu priaznivcov kvalitnej literatúry do večerných ulíc, kde si môžu vypočuť úryvky čerstvých slovenských prekladov literárnych textov európskych autorov na miestach bežne s literatúrou nespájaných. V Bratislave sa začne čítať od 18.00 h na ôsmich miestach naraz. "Čítania pokračujú v 30-minútových intervaloch - 15 minút čítanie a 15 minút presun na ďalšie miesto," informujú organizátori podujatia v centre Starého Mesta s tým, že na každom mieste si počas jednej štvrťhodiny záujemcovia vypočujú dvoch interpretov: "Obaja predstavia svoju knihu úryvkom trvajúcim 7,5 minúty."



Do podujatia, ktoré približuje netradičným spôsobom súčasnú európsku literatúru prostredníctvom série verejných čítaní, sa zapojilo rekordných 16 inštitútov. Miestami čítaní úryvkov zo slovenských prekladov kníh súčasných európskych autorov v podaní známych slovenských hercov (Zita Furková, Táňa Pauhofová, Zuzana Fialová, Richard Stanke, Marek Majeský, Ján Greššo) sú tento rok priestory kultúrnych inštitútov Česka, Francúzska, Talianska, Poľska, Nemecka, Rakúska, Európskej komisie a veľvyslanectvo Maďarska. "Spoločne sme sa dohodli previesť fanúšikov Noci literatúry našimi inštitútmi a ukázať im, že sme tu po pandémii opäť aktívne pre nich," komentuje výber miest Monika Koblerová, riaditeľka Českého centra v Bratislave, ktoré podujatie pripravuje v spolupráci so združením zahraničných kultúrnych inštitútov siete EUNIC (European Union National Institutes for Culture), Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a ďalšími partnermi.



Pre priaznivcov literatúry, ktorí sa na živej verzii podujatia nezúčastnia, je pripravená on-line verzia. Ponúkne im videá s úryvkami načítanými rovnakými hercami natočené na ôsmich miestach inštitútov a ambasád, ktoré nemajú k dispozícii priestory pre verejnosť. Uverejňované budú postupné od 23. septembra na facebooku Noc literatúry.



Na podujatí sa zúčastnia aj ďalšie slovenské mestá, ak im to umožní aktuálna pandemická situácia. Podujatie chce osloviť takisto návštevníkov v Prahe a desiatkach ďalších českých a európskych miest.



Noc literatúry sa začne na všetkých ôsmich miestach v Bratislave o 18.00 h, posledné čítania budú o 21.30 h. Návštevníci majú byť v OTP režime, zároveň je potrebné, aby vyplnili kontaktné údaje na predtlačený formulár, ktorý odovzdajú do označenej tašky. Vstup na všetky miesta čítaní je v rúškach.