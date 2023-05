Noc múzeí a galérií bude v Umelke o výstave M. Sládka aj workshopoch

Bratislava 12. mája (TASR) - Do Noci múzeí a galérií sa v sobotu 13. mája zapojí aj bratislavská Galéria Umelka, otvorená v čase celoeurópskeho podujatia od 12.00 do 23.00 h. Slovenská výtvarná únia (SVÚ) pozýva na aktuálnu výstavu Milan Sládek – Mím a v rámci nej na workshopy pre malých aj veľkých, tvorbu obalov a tašiek z recyklovaných materiálov či výrobu papiera.



V galérii budú vítaní aj záujemcovia o štúdium na školách s výtvarným zameraním. S výtvarným portfóliom a umeleckým smerovaním poradia nádejným umelcom pedagógovia Robert Makar z Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) a Branislav Jelenčík z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU) v Bratislave.



V programe figuruje aj fotografovanie so Združením slovenských profesionálnych fotografov. Ako ďalej informuje galéria, fotografky Judita Csáderová a Valéria Zacharová spravia návštevníkom digitálnu pamiatku na Noc múzeí a galérií 2023. "Možno aj s osobnosťou výstavy, svetoznámym mímom Milanom Sládkom, ktorý bude mať vo večerných hodinách finisáž svojej výstavy," dodáva Andrea Křístek Kozárová, manažérka SVÚ a Galérie Umelka.