Noc múzeí a galérií láka aj tých, ktorí za kultúrou bežne nechodia

Bratislava 6. mája (TASR) - Druhá májová sobota (13. 5.) bude na Slovensku patriť celoeurópskemu podujatiu Noc múzeí a galérií. V poradí 19. ročník podujatia v netradičnom čase prinesie viacero zaujímavých aktivít pre milovníkov kultúry a umenia. Organizátori očakávajú, že priláka aj ľudí, pre ktorých je návšteva zbierkotvorných inštitúcií výnimočnou udalosťou. Do neskorých večerných hodín budú mať možnosť vidieť výstavy, autorské výklady, tvorivé dielne, animácie, divadelné predstavenia a ďalší program vo viac ako stovke lokácií na Slovensku.



Podujatie organizuje Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM), ktoré je zároveň hlavným koordinátorom múzeí a galérií v Bratislavskom kraji. V ňom si môžu návštevníci vybrať z ponuky 40 múzeí a galérií od národných inštitúcií až po menšie regionálne.



Múzeum dopravy Bratislava ponúka od 10.00 do 22.00 h prehliadku stálych expozícií s novými interaktívnymi prvkami. Napríklad funkčný model parného stroja, nové modelové koľajisko, či ukážku informačného systému z vozidla MHD.



Divadelný ústav pripravil plošnú výstavu theatre.sk, ktorá ukáže mnohotvárnosť profesionálneho divadelníctva na Slovensku. "Zachytáva rozvoj divadelnej siete a vývoj slovenských divadiel od roku 1920. Súčasťou výstavy budú aj makety, bábky a kostýmy z významných slovenských inscenácií," približujú organizátori.



Na komentovanú prehliadku expozície 100 rokov dizajnu pozýva Slovenské múzeum dizajnu, kde predstaví vyše 500 predmetov z oblasti dizajnu a úžitkového umenia, reprezentujúce obdobie od roku 1918 až po súčasnosť. "Počas Noci múzeí a galérií si trocha prisvietime a zameriame sa na produktový dizajn, konkrétne na svietidlá zo zbierok múzea. Kurátorky vám predstavia autorov z našej histórie i súčasnosti, zaspomínate na svietidlá, ktoré si pamätáte z detstva, a prezradíme vám, čo všetko sa nám podarilo zachrániť," avizuje múzeum.



České centrum Bratislava predstaví dve výstavy - 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu a 30 rokov českého spolku v Bratislave.



Bibiana chystá program plný kávy. "Budeme si o káve čítať, ale aj z kávy čítať, s kávou maľovať, s kávou modelovať. Pri šálke dobrej kávy spoznáte najkrajšie knihy Slovenska," pozýva návštevníkov Medzinárodný dom umenia pre deti.