Noc múzeí a galérií na Bratislavskom hrade ukáže zákulisie múza

Bratislava 17. mája (TASR) - Tretia májová sobota bude na Slovensku patriť celoeurópskemu podujatiu Noc múzeí a galérií. Do jubilejného 20. ročníka, ktorý prináša množstvo zaujímavých aktivít pre milovníkov kultúry a umenia, sa zapája aj Slovenské národné múzeum (SNM) - Historické múzeum. "Rozhodli sme sa pootvoriť dvierka návštevníkom do priestorov, ktoré bežne nebývajú otvorené," uviedla pre TASR Andrea Litváková zo SNM - Historického múzea.



Na Bratislavskom hrade čaká záujemcov program s témou zákulisie múzea - čo robíme v múzeu. "Ukážeme im rôzne formy a druhy činnosti, od odborných oddelení až po tie, ktoré zabezpečujú prevádzku a ekonomiku múzea," spresnila Litváková.



Do pozornosti dáva dve prehliadky depozitára aj s prednáškou, na ktorej riaditeľ múzea Peter Barta vysvetlí, čo je depozitár a ako sa múzejníci starajú o zbierkové predmety a prečo sa do múzea dostanú len niektoré predmety. "Zaujímavým depozitárom kamenných artefaktov z dejín Bratislavského hradu, ktorý tiež nie je bežne prístupný, prevedú kurátori Juraj Kucharík a Katarína Harmadyová," avizuje Litváková.



Dodáva, že kurátorky SNM - Historického múzea predstavia počas podujatia aj nové akvizície, ktoré tam nadobudli, a o 18.00 h sa uskutočnia prednášky odborných pracovníkov pod názvom Jednohubky múzea. Tie budú prezentovať aktuálnu prácu kurátorov, výskum a vedecké spracovanie predmetov z oblasti starších dejín, dejín umenia a kultúry, z novších dejín, numizmatiky a ľudovej kultúry a umenia.



O 22.00 h čaká návštevníkov Bratislavského hradu nočná prehliadka výstavy Kelti z Bratislavy. Počas celého dňa sa môžu zastaviť aj pri troch interaktívnych stanovištiach zo zákulisia múzea. "Dokumentovanie zbierkových predmetov v minulosti aj v súčasnosti vrátane nových technológií predstaví Tomáš Malečka, našu kolegyňu reštaurátorku Ruženu Škuciovú si budú môcť pozrieť pri reštaurovaní obrazu a posledné je vzdelávanie v múzeu s lišiakom Žigom," uzavrela Litváková.



SNM - Historické múzeum bude počas Noci múzeí a galérií otvorené od 15.00 do 24.00 h, posledný vstup je o 23.00 h.