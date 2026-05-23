< sekcia Regióny
Noc múzeí a galérií na Považí ponúkne výstavy, workshopy i prehliadky
Nové Mesto nad Váhom odhalí temné dejiny a kreslený humor, program pripravilo Podjavorinské múzeum i Galéria kresleného humoru.
Autor TASR
Trenčín 23. mája (TASR) - Noc múzeí a galérií v sobotu na Považí ponúkne výstavy, komentované prehliadky, workshopy, koncerty, digitálne umenie aj večerné zážitky pod hviezdami. Verejnosť bude môcť navštíviť až 16 miest naprieč regiónom, od historických hradov a kaštieľov, cez galérie, synagógu, mestskú vežu po netradičné kultúrne priestory. TASR o tom informovala Júlia Zemančíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Považie.
„Podujatia zároveň prepájajú históriu s budúcnosťou kultúry v regióne a ukazujú energiu projektu Trenčín 2026 - Európske hlavné mesto kultúry (EHMK),“ uviedla Zemančíková.
Hlavným centrom programu bude podľa nej mesto Trenčín, kde sa do celoeurópskeho podujatia zapája až 11 lokalít - Trenčiansky hrad, Katov dom, Kostnica, Mestská veža v Trenčíne, Átrium pod vežou, Synagóga, Galéria M. A. Bazovského, Galéria FOR MAAT, bunky pri Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda, Piaristické gymnázium J. Braneckého a centrum mesta.
Nové Mesto nad Váhom odhalí temné dejiny a kreslený humor, program pripravilo Podjavorinské múzeum i Galéria kresleného humoru. Kaštiele v Čachticiach, Beckove aj Dubnici nad Váhom zase pozvú návštevníkov na večerné objavovanie ich priestorov.
„Víkendový program dopĺňajú aj dve výrazné podujatia projektu Trenčín 2026. V piatok (22. 5.) to bol v Trenčíne projekt Ladenie mesta, sobota patrí podujatiu Korzo Soblahovská, ktoré na jeden deň premieňa ulicu v Trenčíne na živý verejný priestor bez áut,“ doplnila Zemančíková.
Beckov v sobotu zase spojí víno, hudbu a nočnú oblohu v rámci podujatia Vo víne sú hviezdy na hrade, Považím prejdú i historické vozidlá v rámci podujatia Veteran Rally 2026.
„Podujatia zároveň prepájajú históriu s budúcnosťou kultúry v regióne a ukazujú energiu projektu Trenčín 2026 - Európske hlavné mesto kultúry (EHMK),“ uviedla Zemančíková.
Hlavným centrom programu bude podľa nej mesto Trenčín, kde sa do celoeurópskeho podujatia zapája až 11 lokalít - Trenčiansky hrad, Katov dom, Kostnica, Mestská veža v Trenčíne, Átrium pod vežou, Synagóga, Galéria M. A. Bazovského, Galéria FOR MAAT, bunky pri Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda, Piaristické gymnázium J. Braneckého a centrum mesta.
Nové Mesto nad Váhom odhalí temné dejiny a kreslený humor, program pripravilo Podjavorinské múzeum i Galéria kresleného humoru. Kaštiele v Čachticiach, Beckove aj Dubnici nad Váhom zase pozvú návštevníkov na večerné objavovanie ich priestorov.
„Víkendový program dopĺňajú aj dve výrazné podujatia projektu Trenčín 2026. V piatok (22. 5.) to bol v Trenčíne projekt Ladenie mesta, sobota patrí podujatiu Korzo Soblahovská, ktoré na jeden deň premieňa ulicu v Trenčíne na živý verejný priestor bez áut,“ doplnila Zemančíková.
Beckov v sobotu zase spojí víno, hudbu a nočnú oblohu v rámci podujatia Vo víne sú hviezdy na hrade, Považím prejdú i historické vozidlá v rámci podujatia Veteran Rally 2026.