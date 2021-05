Noc múzeí a galérií otvorí dvere humenského skanzenu

Humenné 14. mája (TASR) – Vihorlatské múzeum (VM) v Humennom sa do tohtoročnej kampane Noc múzeí a galérií zapája pozvánkou k prehliadke areálu a objektov expozície ľudovej architektúry a bývania. Aktuálne tiež ponúka tri výstavné projekty v online priestore. TASR o tom informovala Jana Fedičová z oddelenia marketingu múzea.



"V čase od 14.00 do 18.00 h v sobotu 15. mája ponúka múzeum návštevníkom komentovaný prehliadkový program v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania, skanzene," uviedla s tým, že v tento deň majú deti do desiatich rokov veku vstup do skanzena bezplatný. Pre návštevníkov sú v areáli expozície sprístupnené všetky interiéry objektov bytovej, hospodárskej a sakrálnej architektúry. Areál expozície tiež dopĺňajú inštalované rezbárske diela európskych insitných umelcov.



V online priestore na webovom sídle múzea sú v rámci projektu Múzeum na doma zároveň prístupné všetky archívne výstavné a prezentačné projekty z oblasti histórie, etnografie a umenia. "Aktuálnu výstavnú ponuku múzea tvoria prezentácie diel troch regionálnych autorov," doplnila Fedičová.



Tvorbu "jedinečného krajinkára horného Zemplína", akademického maliara Michala Čabalu z obce Čabiny v okrese Medzilaborce, môžu návštevníci stránky www.muzeumhumenne.sk spoznať prostredníctvom retrospektívnej výstavy výberu z jeho krajinomalieb a portrétov.



Autora figurálnych kompozícií zobrazujúcich kolorit života Polonín a maliara zátiší kvetov Vojtecha Adalberta Boreckého z Uble v Sninskom okrese predstavuje VM spomienkovou výstavou a monografickou publikáciou.



Tretím prezentovaným autorom je fotograf, cestovateľ a publicista Milan Kuruc. "Vyše päťdesiat záberov zachytávajúcich najrozmanitejšie polohy Afriky približuje divákovi jedinečný pohľad na vzdialený kontinent. Autor predstavuje nekonečné púštne diaľavy oranžového rozpáleného piesku kontrastujúce s exotickou farebnou kvetenou a tajuplným živočíšnym svetom cudzokrajných zvierat," predstavila Fedičová prezentáciu súboru fotografií s názvom Afrika.