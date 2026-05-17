Noc múzeí a galérií ponúkne jazdu historickým vláčikom

Na snímke vláčik na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Banská Bystrica 17. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa aj tento rok zapája do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. V sobotu 23. mája sa múzeá a galérie v Banskej Bystrici, Zvolene a Lučenci otvoria návštevníkom v netradičnom čase a ponúknu výnimočné večerné zážitky. TASR o tom informovala odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna.

Ako priblížila, program je pripravený pre všetky vekové kategórie - od detských hier cez odborné prednášky až po večerné koncerty. Všetky múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK budú jednotne otvorené od 16.00 h do 23.00 h.

„V rámci podujatia môžu návštevníci v troch mestách využiť jednotný lístok. Jednu spoločnú vstupenku bude mať sedem kultúrnych inštitúcií v Banskej Bystrici a vo Zvolene vrátane Stredoslovenského múzea a Stredoslovenskej galérie,“ podotkla Čierna.

Vstupenka zároveň poslúži aj ako lístok na bezplatnú MHD v oboch mestách v čase od 16.00 do 00.00 h, resp. do posledného pravidelného spoja pri spiatočnej ceste z múzea alebo galérie. Vďaka nej sa tiež bude môcť verejnosť previezť medzi Banskou Bystricou a Zvolenom dobovým vlakom.

Jednotnú vstupenku budú mať tento rok aj kultúrne inštitúcie v meste Lučenec, medzi nimi aj Novohradské múzeum a galéria patriace pod BBSK.

Podujatie Noc múzeí a galérií sa každoročne koná naprieč celou Európou s cieľom priblížiť kultúrne dedičstvo verejnosti originálnym a zážitkovým spôsobom. BBSK sa podľa Čiernej k tejto myšlienke hlási dlhodobo a aj tento rok prináša program, ktorý prepája poznanie, emóciu a miestne tradície.

„Múzeá a galérie nie sú len miestami, kde sa ochraňuje kultúrne a prírodné dedičstvo, ale aj priestorom stretávania sa, dialógu a budovania komunity. Verím, že práve tento večer mnohých ľudí osloví natoľko, že sa do nich budú radi vracať aj počas roka,“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.
