Noc múzeí a galérii v Bratislavskom kraji privítala vyše 30.000 ľudí

Bratislava 21. mája (TASR) - Celoeurópske podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa konalo v sobotu (18. 5.), zaznamenalo v Bratislavskom kraji zvýšenú návštevnosť. Možnosť navštíviť vyše 40 kultúrnych inštitúcií za jednorazové vstupné využilo viac ako 30.000 návštevníkov, čo je o 4000 viac ako v uplynulom roku. TASR o tom informovala Zuzana Vášáryová, vedúca centra múzejnej komunikácie Slovenského národného múzea (SNM), ktoré podujatie organizovalo spolu so Zväzom múzeí na Slovensku a pod záštitou prezidentky SR Zuzany Ćaputovej.



Najnavštevovanejšie boli Múzeum mesta Bratislavy, kde deväť bratislavských expozícií videlo spolu 7215 osôb, Slovenská národná galéria (SNG) s počtom 4626 návštevníkov a SNM - Prírodovedné múzeum, ktoré počas sviatku múzejníkov a galeristov navštívilo 3782 záujemcov. "Do STM - Múzea dopravy zavítalo 2894 a SNM - Historického múzea 2415 záujemcov. Návštevnosť expozícií SNM v Bratislave a Bratislavskom kraji predstavuje spolu 8468 osôb," dodáva Vášáryová.



Počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií si v návštevnosti polepšili aj špecializované múzeá SNM na celom Slovensku. Zaznamenali viac ako 20.518 návštevníkov, čo je o 7000 viac ako v roku 2023 (13 127). "Najviac ľudí prišlo už tradične do SNM - Prírodovedného múzea a SNM - Historického múzea," poznamenáva SNM.