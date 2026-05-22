Noc múzeí a galérií v Senici priblíži históriu mesta
Autor TASR
Senica 22. mája (TASR) - Múzeum Senica pripravilo v rámci podujatia Noc múzeí a galérií večer venovaný histórii mesta a obdobiu stredoveku formou rozprávania, interaktívnych prezentácií, ochutnávok i ukážok dobových predmetov. Program sa uskutoční v sobotu (23. 5.) od 18.00 do 23.00 h v priestoroch mestského múzea. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
„Súčasťou bude rozprávanie o starej Senici s Jánom Petrom a Jánom Hromkom z domáceho Klubu priateľov histórie, ktorí návštevníkom priblížia históriu mesta pri makete mesta a kiosku s historickými fotografiami,“ ozrejmila. Múzeum zároveň pripravilo interaktívnu výstavu s názvom 770 rokov Senice, ktorá je venovaná počiatkom mesta a obdobiu prvej písomnej zmienky o Senici.
Atmosféru stredoveku doplní ochutnávka tradičných jedál pripravená žiakmi Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách. „Návštevníci budú môcť ochutnať posúchy, paštéty či kaše, teda jedlá typické pre život ľudí v stredoveku,“ dodala.
Program ponúkne aj ukážky dobových zbraní a rytierskej výstroje. Súčasťou večera bude tiež prednáška antropologičky Michaely Dörnhoferovej z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s názvom Život a smrť v stredoveku. „Prednáška priblíži fascinujúce poznatky o živote našich predkov prostredníctvom kostrových pozostatkov so stopami zranení od zbraní i chorôb,“ doplnila.
Podujatie je súčasťou celoeurópskej iniciatívy Noc múzeí a galérií, ktorá každoročne približuje verejnosti kultúrne dedičstvo večernou formou. Vstup pre verejnosť bude voľný.
