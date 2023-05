Noc múzeí bude v SSG s prezentáciou najnovšej výstavy Art is here

Banská Bystrica 13. mája (TASR) – Aj najnovšiu výstavu s názvom Art is here, ktorá mapuje brniansku neoavantgardnú scénu v období medzi rokmi 1968 – 1974, môžu vidieť návštevníci sobotňajšej Noci múzeí a galérií v Pretóriu Stredoslovenskej galérie (SSG) v Banskej Bystrici.



Ako informuje SSG, moravská metropola Brno sa v 60. rokoch 20. storočia stala jedným z dôležitých ohnísk európskeho neoavantgardného umenia. "A to nielen prostredníctvom umeleckej produkcie domácich autorov, ale rovnako prostredníctvom ich intenzívneho zosieťovania s podobne orientovanými osobnosťami naprieč piatimi kontinentmi," priblížila.



Centrálne miesto na brnianskej neoavantgardnej scéne obsadil Jiří Valoch, ktorý okrem svojej umeleckej tvorby na poli konkrétnej a vizuálnej poézie sprostredkovával svojmu okoliu aktuálne informácie o nových umeleckých teóriách i praxi. Okolo neho sa vytvorilo otvorené umelecké spoločenstvo, ktoré bolo fascinované aktuálnymi formami umenia.



Základným fondom, vďaka ktorému je výstava realizovaná, je umelecký archív a zbierka Jiřího Valocha, ktorá je na základe autorovho daru od roku 2015 súčasťou zbierky Moravskej galérie v Brne. Výstava tiež čerpá zo zbierky SSG a osobných umeleckých archívov Jiřího H. Kocmana, Dalibora Chatrného, Marie Kratochvílovej, Otisa Lauberta, Rudolfa Sikoru a z ďalších verejných i súkromných zbierok a archívov.



Noc múzeí a galérií v SSG ponúkne od 16.00 h vo svojich troch priestoroch viacero podujatí nielen pre dospelých návštevníkov, ale aj pre deti.



Vo Vile Dominika Skuteckého to bude napríklad piknik a zábavné hry pre deti alebo komentované prehliadky o jednotlivých etapách renovácie vily a ďalších plánoch a o výstave Esej o Medenom hámri. Bethlenov dom na Dolnej 8 ponúkne napríklad prehliadku výstavy Umenie Podkarpatskej Rusi – Československá stopa 1919-1938, ako aj čítanie ukrajinských rozprávok v slovenčine a ukrajinčine.