Noc múzeí v Betliari bude v znamení výročia narodenia grófa Andrássyho

Betliar 11. mája (TASR) - Slávnostnými fanfárami z balkóna kaštieľa na počesť grófa Emanuela I. Andrássyho otvoria v sobotu 15. mája o 17. hodine v kaštieli Betliar v okrese Rožňava Noc múzeí a galérií. Brány tejto národnej kultúrnej pamiatky sa otvoria po štyroch mesiacoch, keď boli zatvorené z dôvodu pandémie nového koronavírusu.



Ako pre TASR uviedla kultúrno-propagačná manažérka múzea Judita Krajčiová, Noc múzeí a galérií každý rok ponúka príležitosť objaviť dedičstvo našich predkov a zároveň objavovať zaujímavé miesta originálnym spôsobom. "Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar si tohto roku pripomína dôležité jubileum, 200. výročie narodenia grófa Emanuela I. Andrássyho, ktorý vo veľkej miere zasiahol do vývoja podnikania v oblasti ťažby a spracovania železnej rudy v Gemeri," uviedla.



Gróf bol zberateľom a cestovateľom, precestoval Blízky a Ďaleký východ a o svojich cestovateľských zážitkoch napísal knihu Cesty vo Východnej Indii. "Dal tiež prebudovať kaštieľ do jeho dnešnej podoby a vďaka nemu vznikla v rokoch 1881 - 1886 na mieste staršieho menšieho renesančného kaštieľa luxusná rezidencia, ktorú využíval predovšetkým ako poľovnícke sídlo a múzeum pre svoju bohatú zbierku. V roku 1885 založil tiež zvernicu, ktorá je dnes zaradená medzi významné lesnícke miesta na Slovensku," doplnila.



V rámci sobotňajšieho podujatia budú môcť návštevníci od 17. hodiny do 20.30 h za zvýhodnené vstupné absolvovať večerné prehliadky kaštieľa, kde budú mať jedinečnú príležitosť pozrieť si novinky na prehliadkovej trase ako reinštaláciu grófkinho a grófovho apartmánu, predovšetkým grófovu kúpeľňu, ktorá je sprístupnená pre verejnosť vôbec prvýkrát, a to v podobe, v akej ju využívali Andrássyovci.



Múzeum žiada návštevníkov o dodržiavanie aktuálnych protiepidemiologických opatrení. Je potrebná dezinfekcia rúk a prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom. Je tiež obmedzený počet návštevníkov múzea na jedného na 15 štvorcových metrov.