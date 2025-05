Noc múzeí na hrade Modrý Kameň predstaví výstavu i rozprávku

Modrý Kameň 14. mája (TASR) - Prehliadka výstavy, rozprávka i stále expozície budú súčasťou májového celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií na hrade Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese. TASR o tom informovala Dáša Ďuríková zo Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek.



Dodala, že tento rok je v Modrom Kameni hlavným motívom noci drak, ktorý ožije v rôznych podobách a príbehoch. Celoeurópske podujatie otvoria v sobotu (17. 5.) o 17.00 h autorskou prehliadkou výstavy s názvom Čo sa nosilo pod šatami. Predstaví históriu spodnej bielizne, sprevádzať ňou bude kurátorka a majiteľka zbierky Magdaléna Nováková.



V barokovej sále kaštieľa sa bude premietať aj dobová rozprávka, ktorá záujemcov zavedie do sveta fantázie a odvážnych hrdinov. Ako ďalej uviedla, do 22.00 h budú v kaštieli pravidelné animované prehliadky. Zároveň si návštevníci budú môcť pozrieť expozície hračiek a bábok. V tvorivej dielni múzea si deti vytvoria vlastného draka.



Na Slovensku sa do celoeurópskej Noci múzeí a galérií zapájajú inštitúcie vo viac ako 100 expozíciách s programom pre všetky vekové kategórie. Pre priaznivcov podujatia sú od popoludňajších hodín do neskorého večera opäť pripravené komentované a scénické prehliadky, lektoráty, tvorivé dielne, prednášky, animácie, divadelné vystúpenia a iné formy prezentácie, ktorou sa múzeá snažia predstaviť význam kultúrneho dedičstva a jeho ochrany. Návštevníci si z rôznorodého programu môžu vybrať na www.nocmuzei.sk