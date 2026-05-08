Noc múzeí v Myjave a Košariskách bude aj v duchu poznávania vesmíru
Múzeum v Košariskách sa zameria najmä na Slnko, ktorému sa vo svojej vedeckej práci venoval aj Milan Rastislav Štefánik.
Autor TASR
Myjava/Košariská 8. mája (TASR) - Noc múzeí a galérií v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu Slovenskej národnej rady v Myjave a v Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách sa 23. mája ponesie v znamení poznávania vesmíru a histórie. Návštevníkom ponúkne interaktívne výstavy, planetárium, astronomické pozorovania aj tvorivé dielne. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
V myjavskom múzeu pripravia organizátori netradičné prehliadky stálej expozície a interaktívnu výstavu Veže do neba. V spolupráci s Hvezdárňou M. R. Štefánika v Hlohovci bude súčasťou programu aj mobilné planetárium a nafukovací model planéty Saturn. Návštevníci si budú môcť vypočuť odborný výklad pracovníkov hvezdárne a pozorovať oblohu astronomickými ďalekohľadmi.
Múzeum v Košariskách sa zameria najmä na Slnko, ktorému sa vo svojej vedeckej práci venoval aj Milan Rastislav Štefánik. Súčasťou programu bude päťmetrový model Slnka doplnený prednáškami o tejto hviezde a jej zatmeniach. Návštevníkov budú expozíciou sprevádzať historické postavy a pripravené budú aj interaktívne prvky či tvorivé dielne.
Mobilné planetárium v Myjave bude prístupné v niekoľkých vstupoch od 16.30 do 19.30 h. Prednášky pri modeloch Saturnu a Slnka sa uskutočnia vždy v hodinových intervaloch od 16.00 do 20.00 h. Prehliadky v košarišskom múzeu budú organizované každú polhodinu.
