Noc múzeí v Nitre ponúkne večerné výstupy na hradnú vežu
Autor TASR
Nitra 19. mája (TASR) - Výstupy na hradnú vežu tematicky zamerané na druhú svetovú vojnu ponúkne návštevníkom Nitriansky hrad 23. mája v čase od 18.00 do 21.00 h. Večerné prehliadky sú súčasťou podujatia Noc múzeí, informovalo Nitrianske biskupstvo.
Počas jednotlivých vstupov si návštevníci budú môcť prezrieť expozíciu Ponížená veža, ktorá približuje dramatické udalosti pred koncom druhej svetovej vojny v roku 1945. Vežu zasiahol zápalný delostrelecký granát a spôsobil rozsiahly požiar, vplyvom ktorého sa zvony čiastočne roztopili a spadli z veže.
Zničené boli aj vežové hodiny. Časť kupoly veže sa zrútila a dopadla pred katedrálu, kríž sa zapichol do schodov vedúcich ku katedrále. Časť trosiek a zvonov dopadla aj na opačnú stranu za hradby, na Podzámsku ulicu. Katedrála prišla o celý svoj zvonový inventár vrátane najvzácnejšieho Podmanického zvonu z roku 1525. Expozícia predstavuje aj unikátny maskarón - tvár anjela, ktorý bol súčasťou výzdoby Podmanického zvonu.
