Noc múzeí vo Fiľakove bude na hrade patriť histórii

Fiľakovo 16. mája (TASR) - Hradné múzeum vo Fiľakove (HMF) sa i tento rok zapája do Noci múzeí a galérií. V areáli Fiľakovského hradu bude v sobotu (17. 5.) na návštevníkov čakať program zameraný najmä na históriu a kultúru. V Mestskom vlastivednom múzeu zas predstavia výstavu o vývoji výpočtovej techniky, verejnosť si bude môcť zahrať aj kultové PC hry 20. storočia. TASR o tom informovalo HMF.



Noc múzeí a galérií vo Fiľakove sa začne v sobotu o 17.30 h v galérii vlastivedného múzea vernisážou výstavy s názvom INFOPROG 30 a história vývoja výpočtovej techniky. Výstavu doplnia počítačové zostavy zo zbierok Slovenského technického múzea Košice a gymnázia vo Fiľakove, návštevníci si budú môcť zahrať aj kultové počítačové hry 20. storočia.



„Výstava prezentuje priebeh a výsledky 30 rokov medzinárodnej súťaže stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským zameranej na programovanie a informatiku. Organizátorom súťaže je fiľakovské gymnázium, ktorého študenti zavedú návštevníkov do tajov robotiky a programovania dronov prostredníctvom zaujímavých predstavení na nádvorí múzea,“ priblížilo múzeum.



Na Fiľakovskom hrade sobotňajšie večerné podujatie odštartuje o 18.45 h hľadaním pokladu v protileteckom kryte v podhradí. Následne v Bebekovej bašte otvoria výstavu zlatých a strieborných mincí z 15. až 17. storočia, ktoré boli na území Novohradu nájdené za posledných 100 rokov. Návštevníci si budú môcť prezrieť aj novonájdený zirkón a zafíry z Gemerského Jablonca, ktoré budú zaradené do stálej expozície fiľakovského múzea.



Súčasťou programu v rámci Noci múzeí a galérií na Fiľakovskom hrade bude aj sprievodný program. Pripravené je chodúľové divadlo, razba mincí, výroba odznakov či odhalenie drevenej sochy nového strážcu hradu. Večer na hrade uzavrú hudobné vystúpenia a tanečná ohňová šou.