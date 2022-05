Noc na zvolenskom zámku ponúkne gotické umenie

Zvolen 12. mája (TASR) – Možnosť nahliadnuť do pripravovanej expozície gotického umenia alebo koncert skupiny Milo Kráľ Band ponúkajú v rámci sobotnej (14.5.) Noci múzeí a galérií SNG na Zvolenskom zámku a Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene.



Ako informuje LDM, podujatie v múzeu začne o 15.00 h tvorivými dielňami, hrami a aktivitami pre deti. Od 17.00 h to bude malá škola bábkoherectva v podaní hercov banskobystrického Bábkového divadla na Rázcestí.



Lesnícke kvízovanie od 19.00 h prinesie otázky nielen o lese. Noc v LDM vyvrcholí o 21.00 h koncertom skupiny Milo Kráľ Band a prehliadkou múzea pri nočnom osvetlení sviec a historických lámp z archívu múzea.



SNG na Zvolenskom zámku sa otvára o 15.00 h. “Návštevníci môžu opäť po dlhšej prestávke nahliadnuť na prízemí zámku do pripravovanej expozícii gotického umenia,“ informuje SNG.



Hostia môžu tiež absolvovať interaktívny výlet do sveta umenia a histórie, ukrytého v expozíciách zámku. Uvidieť môžu aj bežne neprístupné miesta zámku vo virtuálnom obraze 3D okuliarov, odfotiť sa môžu s Jankom Franciscim a prejsť sa môžu Balónovým lesom a nájsť správy zo sveta slovenského umenia 20. storočia.