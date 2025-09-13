Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Noc netopierov v Dubnických baniach priblíži život týchto živočíchov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Súčasťou akcie bude napríklad aj výprava za netopiermi do podzemia, odchyt netopierov či ich večerný monitoring s pomocou batdetektorov.

Autor TASR
Červenica 13. septembra (TASR) - Priblížiť verejnosti život netopierov je cieľom sobotňajšieho podujatia Noc netopierov v Dubnických baniach. Jeho začiatok je naplánovaný o 16.30 h pred štôlňou Jozef. TASR o tom informovala Marta Hrešová zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR - Regionálneho centra ochrany prírody (RCOP) Prešov.

„Noc netopierov v Dubnických baniach prinesie účastníkom zaujímavé informácie zo života netopierov od zamestnancov RCOP Prešov a chiropterológov zo Spoločnosti na ochranu netopierov. Tí radi odpovedia na všetky zvedavé otázky a zároveň predstavia najnovšie metódy pri výskume a ochrane netopierov,“ uviedla.

Súčasťou akcie bude napríklad aj výprava za netopiermi do podzemia, odchyt netopierov či ich večerný monitoring s pomocou batdetektorov. Pre najmenších budú pripravené hry a tvorivé dielne, ako aj pátranie po stratených netopieroch.

Hrešová pripomenula, že tieto živočíchy mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy. „Získaním vedomostí a znalostí je možné prekonať strach a pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život, osídľujú podkrovné priestory i panelové budovy,“ dodala s tým, že človek zároveň významnou mierou prispieva k ohrozeniu ich kolónií.

Územie Dubnických baní známe hlavne výskytom drahého opálu predstavuje tiež významné zimovisko 16 druhov netopierov.
.

