Noc s Andersenom bude v piatok aj v Bibiane

Bratislava 22. marca (TASR) - Bibiana sa prvýkrát pridáva k medzinárodnému podujatiu Noc s Andersenom, ktoré cez rozprávky podporuje záujem detí a mládež o čítanie. V Medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave sa začne v piatok o 17.00 h a potrvá do 20.00 h.



V súvislosti s podujatím uverejnila Bibiana na sociálnych sieťach špeciálne otázky venované bronzovej soche Hansa Christiana Andersena, ktorú odhalili na Hviezdoslavovom námestí 2. júna 2006 pri príležitosti 165. výročia návštevy slávneho rozprávkara Bratislavy. Autorom sochy je akademický sochár Tibor Bartfay. Deťom, ktoré otázky o Andersonovi správne zodpovedajú a prídu na piatkové podujatie, sľubujú organizátori sladkú odmenu.



V poradí 24. ročník Noci s Andersenom pripomenie rozprávku Snehová kráľovná, ktorú publikovali prvýkrát v roku 1844. Práve ilustrovanie tohto príbehu čaká deti počas piatkového podujatia v Bibiane. Pripravený je aj čitateľský maratón s knihami H. Ch. Andersena. "Čítať budú nielen deti z dramatického odboru ZUŠ J. Albrechta, ale aj tlmočníčka do posunkovej reči," informuje Bibiana, na interaktívny program pozýva aj deti so stratou sluchu.



Do pozornosti dáva aj svoju knižnicu, kde môžu malí i veľkí návštevníci spoznať raritné vydania Andersenových kníh v rôznych jazykoch. "Spolu so scenáristkou výstavy Janou Michalovou a lektormi sa bude dať prezrieť aj výstava Nebojím sa strachu na prvom poschodí Medzinárodného domu umenia," uzatvára organizátor. Vstup na podujatie je voľný.



Bibiana sa pridáva aj k Dňu európskych autoriek a autorov, ktorý sa uskutoční 25. marca s cieľom podporiť čitateľskú gramotnosť a čítanie kníh. Medzinárodný dom umenia pre deti na svojej webstránke dáva do pozornosti audio seriál Európske rozprávky, ktorý pripravil v spolupráci s RTVS. Predstavuje 27 ľudových rozprávok z členských krajín EÚ, ktoré načítali herci Helena Krajčiová, Táňa Pauhofová, Juraj Ďuriš a Daniel Fischer.