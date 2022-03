Noc s Andersenom bude v trnavskej knižnici až do polnoci

Trnava 31. marca (TASR) – Noc s Andersenom v trnavskej Knižnici Juraja Fándlyho (KJF) bude trvať v piatok (1. 4.) od 18.00 hodiny do polnoci. Deti, ktoré rady čítajú, sa stretnú so spisovateľom a hudobníkom Braňom Jobusom a grafikom a dizajnérom Filipom Horníkom. Obaja sú zárukou podľa Ľubice Malej z KJF nezabudnuteľne prežitých chvíľ plných čítania, súťaží a zábavy.



Noc s Andersenom sa v KJF koná tradične pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý je na Slovensku pod záštitou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Pripomína výročie narodenia dánskeho rozprávkara Christiana Andersena. "Tento rok sme pozvali Braňa Jobusa, ktorý vydal už niekoľko kníh pre najmladších čitateľov. Aj napriek tomu, že to, čo pripravil, zostáva v tajnosti, určite zabezpečí, aby sa ´dzeci nebály´," uviedla Malá. Po tomto úvode večera bude nasledovať workshop s grafikom a dizajnérom Filipom Horníkom, ktorého si deti z letného tábora dobre pamätajú, učil ich totiž kresliť dinosaury.