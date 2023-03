Noc s Andersenom ponúkne v Prešovskom kraji dobrodružstvá a rozprávky

Prešov 31. marca (TASR) - Noc s Andersenom, ktorá sa na Slovensku koná už po 18-krát, bude v knižniciach Prešovského samosprávneho kraja (PSK) rozprávková, ekologická a plná dobrodružstiev. Ako TASR informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, podujatie sa uskutoční v piatok.



V Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove podujatie odštartuje o 18.00 h a jeho témou budú Klimatickí hrdinovia. Zážitkové čítanie o ľudových rozprávkach, zoznamovacie hry, divadlo či pantomíma na motívy Andersenových rozprávok, to všetko prinesie Noc s Andersenom v Podtatranskej knižnici v Poprade. Začiatok akcie je ohlásený na 19.00 h.



"Noc so svetoznámym rozprávkarom je pripravená aj v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove, a to už od 17.30 h. Úvodnou aktivitou bude zoznamovacia hra Klbko priateľstva," uviedla Jeleňová.



Hlavnou témou nočnej knižničnej akcie v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou bude rozprávka Škaredé káčatko. Deti a mládež si zahrajú literárne hry, čaká ich aj "baterkové čítanie".



Andersenova noc vo Vihorlatskej knižnici v Humennom začne o 18.00 h a bude plná súťažných kvízov, hľadania knižných pokladov a aktivít. Sté výročie narodenia Kristy Bendovej si budú pripomínať počas rozprávkovej noci v Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni. V jej úvode o 17.00 h čitateľov navštívi sám Andersen, ktorý im porozpráva o svojej tvorbe a živote.



V Podduklianskej knižnici vo Svidníku pripravili stretnutie s kapitánkou z Policajného zboru a ukážky práce policajného psa a psovoda. Popoludnie sa bude niesť Andersenovou históriou. Knižnica Jána Henkela v Levoči naplánovala schôdzku priamo s Andersenom pre žiakov tunajšej základnej školy.



Na Slovensku podujatie Noc s Andersenom prebieha od roku 2006 a koordinuje ho Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Tento rok sa podujatie, zamerané na podporu čítania, prvýkrát koná pod záštitou rezortu kultúry.