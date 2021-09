Noc v knižnici si užijú čitatelia v celom Banskobystrickom kraji

Banská Bystrica 20. septembra (TASR) – Šesť regionálnych knižníc, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), pripravilo na piatok (24. 9.) podujatie pre dospelých i deti pod názvom Noc v knižnici. TASR o tom v pondelok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK s tým, že niektoré zostanú otvorené do 22.00 h.



„Veríme, že Noc v knižnici bude projektom, ktorý naštartuje sériu každoročných, pravidelne sa opakujúcich akcií, na ktoré sa budú čitatelia tešiť, čím sa naplní vízia knižnice ako otvoreného komunitného priestoru na zdieľanie zážitkov, čítania, umenia a stretávania sa s ľuďmi,“ priblížil vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek.



Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši plánuje program od 15.00 do 22.00 h, počas ktorého knihovníci predvedú deťom, ako zaobchádzať s knihou, zažijú magické okamihy s kúzelníkom i hrôzostrašné rozprávky.



Novohradská knižnica v Lučenci upriami pozornosť návštevníkov na to, ako sa správať v lese pri stretnutí s medveďom. Šéf Zásahového tímu pre medveďa hnedého Jaroslav Slašťan povie viac o jeho živote.



Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote ponúkne diskusiu so spisovateľmi Jánom Babaríkom a Ádamom Badinom. Návštevníci sa dočkajú aj rekonštrukcie vojenského života a historických faktov.



Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pripravila pre najmenších výtvarné aktivity, zážitkové skupinové čítanie či stretnutie s detskou autorkou Zuzanou Kubašákovou.



„Dospelé publikum čaká stretnutie so spisovateľkou Inéz Melichovou a uvedenie do života jej novej knihy, rozhovor so Zdenkou Chalachanovou o Indii známej – neznámej, ale tiež beseda s básnikom Miroslavom Kapustom o literatúre humorne i vážne,“ avizuje kraj.



Knižnica Jána Kollára v Kremnici zasa ponúkne rodinné „knihopotulky“ knižnicou, kde pripravila tvorivé dielne s ilustrátorkou Evou Škandíkovou, čítanie veselých príhod z Kremnice, ktoré zachytil Ján Kollár, hlavolamy, rébusy inšpirované knihami Mariána Gogu. Návštevníci si môžu odniesť z knižnice vyradené knihy.