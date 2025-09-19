< sekcia Regióny
Noc v knižnici vo Zvolene bude aj s cestovateľkou Monikou Šeniglovou
Uskutoční sa v piatok od 16.00 h do 21.00 h.
Autor TASR
Zvolen 19. septembra (TASR) - Aj s cestovateľkou Monikou Šeniglovou bude podujatie Noc v knižnici, ktoré pre svojich priaznivcov a návštevníkov pripravila Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene. Uskutoční sa v piatok od 16.00 h do 21.00 h. TASR o tom informovala Zuzana Marková z útvaru knižnično-informačných služieb KKĽŠ.
Dodala, že cieľom je predstaviť knižnicu ako moderné a otvorené miesto pre stretávanie ľudí, výmeny názorov a budovanie komunít. Podujatie prinesie program na všetkých oddeleniach knižnice. Návštevníci budú mať k dispozícii besedu, operu priamo v priestoroch KKĽŠ, tvorenie s ilustrátorom i knižničný kvíz pre všetky vekové kategórie.
Šeniglová je cestovateľka a sprievodkyňa, ktorá už viac ako 15 rokov cestuje po svete. Návštevníkom v študovni a čitárni od 16.00 h porozpráva o svojich zážitkoch z rušných miest, z dedín v africkej savane i z arabskej púšte. Večer zaznie opera v podaní speváčok Edity Pikulovej a Zuzany Podmanickej.
Ako informuje knižnica, v oddelení literatúry pre deti a mládež pripravujú o 18.00 h skupinové čítanie. Nasledovať bude dobrodružné hľadanie pokladu v hre Operácia Superpoklad. Deti budú v skupinách navštevovať jednotlivé stanovištia a pri každom ich čaká riešenie zadaných úloh. Oddelenie spoločenskej literatúry ponúkne SmartLab. V novom laboratóriu môže verejnosť zažiť interaktívne roboty a počítače, ktoré zábavným spôsobom otvárajú dvere do sveta programovania, robotiky a umelej inteligencie.
Podujatie sa v tento deň koná nielen v KKĽŠ vo Zvolene, ale aj vo viacerých regionálnych knižniciach Banskobystrického samosprávneho kraja. Jeho predseda Ondrej Lunter podotkol, že knižnice sa menia. „Už dávno nie sú len tichým miestom na požičiavanie kníh. Stávajú sa živým centrom komunitného, kultúrneho a najmä moderného vzdelávania, ale tiež bežnej občianskej vybavenosti,“ povedal.
