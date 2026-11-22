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Noc vonku 2026 poukáže na problémy, ktorým čelia ľudia bez domova
Podľa organizátorov je hlavným cieľom priblížiť verejnosti každodenné výzvy, ktorým čelia ľudia bez domova, podporiť solidaritu a otvoriť diskusiu o možnostiach pomoci.
Autor TASR
Nitra 22. novembra (TASR) - Zmeniť pohľad ľudí na život na ulici a upozorniť na problémy bezdomovectva je cieľom podujatia s názvom Noc vonku. Konať sa bude 26. novembra od 19.00 h v budove bývalého kina Palace v Nitre. Podujatie organizuje občianske združenie Vagus a mesto Nitra.
Podľa organizátorov je hlavným cieľom priblížiť verejnosti každodenné výzvy, ktorým čelia ľudia bez domova, podporiť solidaritu a otvoriť diskusiu o možnostiach pomoci. „Kým sa večer vraciame domov, zatvárame za sebou dvere a chystáme sa na spánok, pre niektorých ľudí sa práve začína ďalšia noc bez istoty, bezpečia a vlastného miesta, kam by sa mohli uchýliť. Práve na túto realitu sa snažíme upozorňovať,“ uviedli.
Tohtoročné podujatie sa bude venovať aj téme terénnej zdravotnej starostlivosti. „Ľudia bez domova totiž často čelia prekážkam v prístupe k zdravotnej pomoci, hoci ju potrebujú rovnako ako ktokoľvek iný,“ zdôraznili organizátori.
Súčasťou podujatia bude rozprávanie, výmena odborných skúseností i hudobné vystúpenia. „Budú to spoločné chvíle, ktoré vytvoria priestor na vzájomné vypočutie a porozumenie a možno aj trochu zmenia pohľad na ľudí, ktorých na uliciach stretávame každý deň. Kto bude chcieť, môže si vyskúšať symbolické prenocovanie vonku. Niekedy stačí jedna noc, aby sme sa na veci začali pozerať inak,“ doplnili organizátori.
Podľa organizátorov je hlavným cieľom priblížiť verejnosti každodenné výzvy, ktorým čelia ľudia bez domova, podporiť solidaritu a otvoriť diskusiu o možnostiach pomoci. „Kým sa večer vraciame domov, zatvárame za sebou dvere a chystáme sa na spánok, pre niektorých ľudí sa práve začína ďalšia noc bez istoty, bezpečia a vlastného miesta, kam by sa mohli uchýliť. Práve na túto realitu sa snažíme upozorňovať,“ uviedli.
Tohtoročné podujatie sa bude venovať aj téme terénnej zdravotnej starostlivosti. „Ľudia bez domova totiž často čelia prekážkam v prístupe k zdravotnej pomoci, hoci ju potrebujú rovnako ako ktokoľvek iný,“ zdôraznili organizátori.
Súčasťou podujatia bude rozprávanie, výmena odborných skúseností i hudobné vystúpenia. „Budú to spoločné chvíle, ktoré vytvoria priestor na vzájomné vypočutie a porozumenie a možno aj trochu zmenia pohľad na ľudí, ktorých na uliciach stretávame každý deň. Kto bude chcieť, môže si vyskúšať symbolické prenocovanie vonku. Niekedy stačí jedna noc, aby sme sa na veci začali pozerať inak,“ doplnili organizátori.