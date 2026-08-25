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NOCKE už privítalo vyše 413.000 ľudí
Od rekonštrukcie bývalej mestskej krytej plavárne už pribudlo aj prepojenie s vodnopólovým bazénom a pripravuje sa výstavba parkoviska a toboganov.
Autor TASR
Košice 27. augusta (TASR) - Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach (NOCKE) za rok svojej existencie privítalo viac ako 413.000 návštevníkov. Najmodernejší plavecký komplex na Slovensku sa tak stal suverénne najobľúbenejším športoviskom v metropole východu. Informoval o tom košický magistrát s tým, že oslavy prvého výročia budú spojené s 24-hodinovým plaveckým maratónom a pokusom o nový slovenský rekord.
Od rekonštrukcie bývalej mestskej krytej plavárne už pribudlo aj prepojenie s vodnopólovým bazénom a pripravuje sa výstavba parkoviska a toboganov.
Podľa košického primátora Jaroslava Polačeka do NOCKE každý mesiac zavítalo priemerne 34.449 návštevníkov. Viac ako 40 percent z nich tvorili individuálni návštevníci bazénov. Ďalších takmer 39 percent predstavovali vrcholoví a výkonnostní športovci v rámci klubov plaveckých športov. Zvyšných 21 percent boli ľudia, ktorí išli cvičiť a relaxovať do priestorov fitnes a wellness centra.
Primátor vyzdvihol, že komplex plaveckých športov olympijských parametrov si za rok získal takú veľkú obľubu návštevníkov. „Tí okrem plávania môžu využívať fitnes alebo wellness centrum, reštauráciu alebo aj ubytovňu, ktorá už privítala návštevníkov z desiatich krajín. Usporiadali sa tu viaceré majstrovstvá Slovenska a množstvo ďalších podujatí v plávaní alebo vodnom póle,“ povedal.
NOCKE od stredy (26. 8.) do piatka (28. 8.) bude hostiť medzinárodný turnaj vo vodnom póle Memoriál Ladislava Bottlika. Plavecký 24-hodinový maratón s názvom Hviezdna noc 2 v rámci osláv prvých narodenín sa začne v nedeľu (28. 8.) o 10.00 h. Predchádzať mu bude slávnostné otvorenie spojené s kultúrnym programom. Súčasťou bude pokus o prekonanie vlastného slovenského rekordu z vlaňajška, keď 1978 plavcov preplávalo spolu takmer 1673 kilometrov. Aj tentoraz sa môže zapojiť široká športová verejnosť, rodiny s deťmi alebo športovci najrôznejších výkonnostných úrovní. Zapojiť sa môže každý, kto samostatne odpláva aspoň 50 metrov, účasť je bezplatná. Záujemcovia si môžu konkrétny čas plávania rezervovať vopred, link je dostupný aj cez sociálne siete.
Polaček s námestníkom riaditeľa pre ekonomiku v mestskom podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) Štefanom Ferenczom informovali aj o aktuálne prebiehajúcom verejnom obstarávaní na výstavbu parkoviska s kapacitou 103 miest pre návštevníkov NOCKE a toboganovej veže s dvoma rúrami v celkovej predpokladanej hodnote 2,35 milióna eur bez DPH.
TEHO má financovanie tejto investície zabezpečené z bankového úveru. Zároveň koncom júna podalo v rámci tohto projektu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 500.000 eur z výzvy ministerstva športu a cestovného ruchu, ktorá by už čoskoro mala byť vyhodnotená. Ak všetko dobre pôjde, nové parkovisko, na ktorom budú môcť návštevníci NOCKE a jeho prevádzok využiť bezplatné parkovanie, by mohlo podľa magistrátu začať slúžiť verejnosti už na prelome rokov. Tobogany by mohli byť v prevádzke počas budúcoročnej letnej sezóny.
V priebehu septembra opäť sprevádzkujú nafukovaciu halu v 33-metrovom vodnopólovom bazéne, čím sa rozšíria kapacitné možnosti pre verejnosť a športové kluby. Návštevníci a športovci budú môcť využiť novovybudovaný prepojovací trakt, ktorý umožňuje pohodlný prechod „suchou nohou“ medzi NOCKE a zastrešeným vodnopólovým bazénom.
Ferencz doplnil, že od stredy do pondelka (31. 8.) dôjde k zníženiu vstupného na letné kúpaliská Rumanová a Červená hviezda.
Od rekonštrukcie bývalej mestskej krytej plavárne už pribudlo aj prepojenie s vodnopólovým bazénom a pripravuje sa výstavba parkoviska a toboganov.
Podľa košického primátora Jaroslava Polačeka do NOCKE každý mesiac zavítalo priemerne 34.449 návštevníkov. Viac ako 40 percent z nich tvorili individuálni návštevníci bazénov. Ďalších takmer 39 percent predstavovali vrcholoví a výkonnostní športovci v rámci klubov plaveckých športov. Zvyšných 21 percent boli ľudia, ktorí išli cvičiť a relaxovať do priestorov fitnes a wellness centra.
Primátor vyzdvihol, že komplex plaveckých športov olympijských parametrov si za rok získal takú veľkú obľubu návštevníkov. „Tí okrem plávania môžu využívať fitnes alebo wellness centrum, reštauráciu alebo aj ubytovňu, ktorá už privítala návštevníkov z desiatich krajín. Usporiadali sa tu viaceré majstrovstvá Slovenska a množstvo ďalších podujatí v plávaní alebo vodnom póle,“ povedal.
NOCKE od stredy (26. 8.) do piatka (28. 8.) bude hostiť medzinárodný turnaj vo vodnom póle Memoriál Ladislava Bottlika. Plavecký 24-hodinový maratón s názvom Hviezdna noc 2 v rámci osláv prvých narodenín sa začne v nedeľu (28. 8.) o 10.00 h. Predchádzať mu bude slávnostné otvorenie spojené s kultúrnym programom. Súčasťou bude pokus o prekonanie vlastného slovenského rekordu z vlaňajška, keď 1978 plavcov preplávalo spolu takmer 1673 kilometrov. Aj tentoraz sa môže zapojiť široká športová verejnosť, rodiny s deťmi alebo športovci najrôznejších výkonnostných úrovní. Zapojiť sa môže každý, kto samostatne odpláva aspoň 50 metrov, účasť je bezplatná. Záujemcovia si môžu konkrétny čas plávania rezervovať vopred, link je dostupný aj cez sociálne siete.
Polaček s námestníkom riaditeľa pre ekonomiku v mestskom podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) Štefanom Ferenczom informovali aj o aktuálne prebiehajúcom verejnom obstarávaní na výstavbu parkoviska s kapacitou 103 miest pre návštevníkov NOCKE a toboganovej veže s dvoma rúrami v celkovej predpokladanej hodnote 2,35 milióna eur bez DPH.
TEHO má financovanie tejto investície zabezpečené z bankového úveru. Zároveň koncom júna podalo v rámci tohto projektu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 500.000 eur z výzvy ministerstva športu a cestovného ruchu, ktorá by už čoskoro mala byť vyhodnotená. Ak všetko dobre pôjde, nové parkovisko, na ktorom budú môcť návštevníci NOCKE a jeho prevádzok využiť bezplatné parkovanie, by mohlo podľa magistrátu začať slúžiť verejnosti už na prelome rokov. Tobogany by mohli byť v prevádzke počas budúcoročnej letnej sezóny.
V priebehu septembra opäť sprevádzkujú nafukovaciu halu v 33-metrovom vodnopólovom bazéne, čím sa rozšíria kapacitné možnosti pre verejnosť a športové kluby. Návštevníci a športovci budú môcť využiť novovybudovaný prepojovací trakt, ktorý umožňuje pohodlný prechod „suchou nohou“ medzi NOCKE a zastrešeným vodnopólovým bazénom.
Ferencz doplnil, že od stredy do pondelka (31. 8.) dôjde k zníženiu vstupného na letné kúpaliská Rumanová a Červená hviezda.