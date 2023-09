Nocľaháreň Gréckokatolíckej charity v Prešove má nové priestory

Prešov 13. septembra (TASR) - V areáli sociálnych služieb krízovej intervencie v Prešove v stredu slávnostne odovzdali do užívania nové priestory nocľahárne. Zariadenie bude niesť aj nový názov - Dom sv. Jána Milostivého. Pre TASR to uviedla manažérka práce s verejnosťou Gréckokatolíckej charity Prešov (GCHP) Veronika Futejová s tým, že výstavbu sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore nadácie Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny a tiež mesta Prešov.



"V areáli na ulici Pod táborom tak od januára budú môcť naši klienti využívať služby nocľahárne v nových dôstojných podmienkach," uviedla Futejová. Kapacita zariadenia sa z pôvodných 22 zvýšila na 32 ľudí. Náklady na výstavbu sú vo výške viac ako 122.000 eur, pričom krajská dotácia je na úrovni 50.000 eur a mesto Prešov prispelo sumou 35.000 eur. Zvyšok dofinancovala GCHP zo svojich zdrojov.



V areáli poskytujú ambulantné, terénne a pobytové sociálne služby pre ľudí bez domova. Vďaka službám nocľahárne môžu ľudia v ťažkej životnej situácii a bez prístrešia jednorazovo prenocovať alebo dočasne bývať. Cieľom je zlepšiť kvalitu ich života. Prijímateľom sa snažia uľahčiť kontakt so sociálnym prostredím a podporiť ich začlenenie do spoločnosti a tiež rozvíjať ich pracovné zručnosti. Činnosť pobytových služieb je vzájomne prepojená aj s ambulantnými a terénnymi službami.



"V posledných rokoch sme zaznamenali stúpajúci trend počtu ľudí bez domova, aj pre nás je toto zvýšenie kapacity prínosné," skonštatovala Futejová. Nocľaháreň bola doposiaľ súčasťou jedného objektu spolu s útulkom.



Riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov Peter Valiček počas otvorenia povedal, že v prepojení na Nízkoprahové denné centrum (NDC) Prešov tak 24-hodinovú starostlivosť o ľudí na ulici posunú o stupeň vyššie. "Vytvoríme im podmienky na uspokojenie základných potrieb, ako strecha nad hlavou, teplé jedlo, osobná hygiena, ošatenie a, samozrejme, blízkosť človeka," zdôraznil Valiček. V ďalšom období sa pokúsia zrekonštruovať hygienické zariadenie v spoločnom objekte, vchod pre útulok, ktorý je súčasťou areálu, a dobudovať oplotenie či postaviť besiedku.