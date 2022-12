Nocľaháreň pre bezdomovcov v Handlovej otvorili už začiatkom decembra

Handlová 20. decembra (TASR) - Nocľaháreň pre ľudí bez domova otvorili v Handlovej už začiatkom decembra. Nezisková organizácia Jazmín, ktorá sociálnu službu poskytuje, tak reagovala na poveternostné podmienky i dopyt od ľudí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Jazmín pripravil priestory na zimu pre bezprístrešných ľudí na prenocovanie a vykonanie osobnej hygieny v suteréne svojej budovy na Ulici F. Nádaždyho. Obvyklá prevádzka nocľahárne je od 17.00 h do 8.00 h nasledujúceho dňa.



"Do nocľahárne vpustíme ľudí, ktorí nepožili alkohol, prípadne majú len zostatkový alkohol, nie sú agresívni a nie sú nebezpeční sebe i okoliu," pripomenula riaditeľka Jazmínu Viera Mrázová.



Ideálne by podľa nej bolo, keby zamestnancov Jazmínu záujemcovia o nocľah vyhľadali dopoludnia. "Vysvetlíme im podmienky, ukážeme priestory, odporučíme aj návštevu lekára z dôvodu predchádzania infekčným chorobám," ozrejmila.



Poplatok za nocľah je jedno euro. "Samozrejme, ak človek v núdzi nemá to jedno euro, nenecháme ho zamrznúť, jeho situáciu potom riešime so sociálnym oddelením mestského úradu (MsÚ). Pokiaľ má však človek peniaze na alkohol, tak by mal myslieť aj na nocľah a to jedno euro si odložiť," priblížila Mrázová.



Za poplatok môžu podľa nej ľudia v núdzi v nocľahárni prenocovať, osprchovať sa, dostanú čisté ošatenie z darovaných vecí, urobia im teplý čaj a prípadne dostanú polievku. Všetko záleží od finančných možností neziskovej organizácie. "V nocľahárni máme zatiaľ pripravených päť postelí, ale v prípade vyššieho dopytu, samozrejme, pridáme ďalšie lôžka," dodala Mrázová.



Mesto v tejto súvislosti žiada o spoluprácu všetkých, ktorí zaregistrujú v Handlovej človeka, ktorému hrozí nebezpečenstvo z dôvodu jeho pobytu v chladných nočných hodinách na verejných priestranstvách. "Je potrebné, aby ihneď kontaktovali stálu hliadku Mestskej polície Handlová, respektíve sociálne oddelenie MsÚ," vyzvala Paulínyová.