Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul pripraví klientom vianočný program
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul v Bratislave pripraví svojim klientom, ktorými sú ľudia bez domova, vianočný program. Otvorená bude bezplatne. Informoval o tom riaditeľ neziskovej organizácie Depaul Slovensko Jozef Kákoš na utorkovej tlačovej konferencii. Zároveň vyzval verejnosť k všímavosti voči ľuďom bez domova obzvlášť počas zimy. Spomenul aj možnosti pomoci.
„Nocľaháreň 24. decembra pripraví štedrovečernú večeru, budú pripravené darčeky pre tých, ktorí sem prídu a následne polnočná svätá omša. Ďalšie dva dni, teda 25. a 26. decembra, bude nocľaháreň otvorená celodenne a pre ľudí, ktorí tu budú chcieť zostať, bude pripravená celodenná strava, vianočné pečivo a ľudia tu môžu tráviť príjemne svoj deň, možno pozerať vianočné rozprávky a zažiť aspoň kúsok atmosféry Vianoc a sviatkov,“ priblížil Kákoš.
Zároveň poukázal na to, že ľudia bez domova počas zimy často čelia podchladeniu. Ako podotkol, rozhodnutie pristaviť sa a zistiť, či je človek v poriadku, môže byť otázkou života a smrti alebo vážnych zdravotných dôsledkov, ktoré s podchladením prichádzajú. „Prosíme verejnosť, aby sa možno neobávala pristúpiť bližšie a spýtať sa človeka, ktorého vidia na ulici, či tú pomoc nepotrebuje. Ak ju potrebuje, tak ju privolala tak, aby sa tam k danému človeku dostala,“ zdôraznil.
Riaditeľ Depaul Slovensko tiež uviedol, že verejnosť môže do nocľahárne v Bratislave priniesť deky, uteráky či vianočné pečivo. Symbolicky môže aj adoptovať posteľ pre človeka bez domova. „Nocľaháreň slúži pre svojich klientov už viac ako 19 rokov. Každý jeden večer, aj túto noc, tu spalo viac ako 200 ľudí bez domova,“ zhrnul Kákoš. Dodal, že ľudia bez domova môžu v nocľahárni v bezpečí prespať, najesť sa, osprchovať či dostať sa k sociálnemu poradenstvu, k čistému oblečeniu, ale aj k základnej zdravotnej pomoci.
