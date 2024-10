Nocľaháreň v Liptovskom Mikuláši bola v lete plnšia ako obvykle

Liptovský Mikuláš 3. októbra (TASR) - Obsadenosť liptovskomikulášskej nocľahárne pre ľudí bez domova bola toto leto vyššia ako obvykle. Podľa vedúcej mestského zariadenia Aleny Novajovskej sa štandardu vymykal najmä júl.



"Obsadenosť nocľahárne počas tohto mesiaca bola vyššia, porovnateľná s jesenným obdobím. Okrem stálych klientov u nás prenocovali aj ľudia, ktorí nie sú obyvateľmi Liptovského Mikuláša, no krátkodobo sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii," skonštatovala.



Klienti nocľahárne majú k dispozícii novú práčku, prenosné elektrické ohrievače, uzamykateľné skrinky či matrac. Nové vybavenie nakúpili vďaka podpore z nadácie. "Snažili sme sa zútulniť priestory a vytvoriť dôstojné podmienky na prenocovanie. Vymenili sme preto vybavenie, ktoré bolo značne opotrebované," ozrejmila Novajovská.



Po skončení posledných mrazov sa v nocľahárni priebežne pripravujú na ďalšiu zimu. Teplé zimné oblečenie, obuv či spodnú bielizeň odkladajú do skladu. Zabezpečujú aj nevyhnutné lieky proti horúčke a proti bolesti. "V porovnaní s letom sa zamestnanci zariadenia stretávajú s väčším množstvom problémov, obsadenosť nocľahárne je oveľa vyššia," povedala Novajovská.



Vedúca zariadenia doplnila, že v zimnom období pravidelne sledujú aktuálne predpovede počasia a v prípade veľmi nepriaznivých poveternostných podmienok a dlhodobých mrazov upravujú prevádzkové hodiny. To platí aj počas sviatkov.



Ľudia bez prístrešia v Liptovskom Mikuláši môžu celoročne využiť služby nocľahárne pri komunitnom centre v Hlbokom. Zriaďovateľom je mesto a ponúka 12 lôžok, štyri pre ženy a osem pre mužov. Nocľaháreň je ľuďom z ulice k dispozícii sedem dní v týždni od 18.00 do 8.00 h. Za symbolický poplatok na noc si v nej ľudia z ulice môžu navariť, oprať a osprchovať sa. Jej súčasťou je kuchyňa, stredisko osobnej hygieny a práčovňa.