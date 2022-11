Nocľaháreň v Rimavskej Sobote aktuálne využíva osem ľudí bez domova

Rimavská Sobota 26. novembra (TASR) – Nocľaháreň v Rimavskej Sobote využíva od začiatku aktuálnej zimnej sezóny osem ľudí bez domova. V porovnaní s vlaňajšou ide o mierny nárast. Pre TASR to uviedla Marcela Rošková z odboru sociálnych vecí rimavskosobotského mestského úradu.



Nocľaháreň v Rimavskej Sobote je túto sezónu, rovnako ako po minulé roky, otvorená od polovice októbra. Sociálnu službu zatiaľ využíva šesť mužov a dve ženy bez prístrešia. Počas poslednej zimy ju navštevovalo v priemere šesť ľudí. Kapacita nocľahárne je 17 osôb, z toho 13 mužov a štyri ženy, otvorená bude do polovice apríla.



"V nocľahárni sú vytvorené podmienky na základnú osobnú hygienu a na prípravu nenáročnej stravy. Zamestnanci odboru sociálnych vecí ľuďom v nocľahárni poskytujú sociálne poradenstvo priamo v zariadení, prípadne na mestskom úrade," priblížila Rošková. Ako dodala, počet ľudí bez domova na území mesta odhadujú približne na 60.



Nocľaháreň na Hviezdoslavovej ulici prevádzkuje samospráva od roku 2010. V roku 2020 mesto z dotácie zakúpilo do zariadenia dva plynové kotle, na zníženie únikov tepla bola koncom minulého roka zrekonštruovaná strecha budovy a vymenené okná. Na projekt za približne 34.000 eur získalo mesto dotáciu vo výške 24.000 eur.



Nocľaháreň v Rimavskej Sobote je otvorená denne od 19.00 do 7.00 h. Počas vianočných sviatkov bude zariadenie pre ľudí bez domova prístupné nepretržite, a to od 24. do 26. decembra.