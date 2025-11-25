< sekcia Regióny
Nocľaháreň v Senici predĺžila počas zimy otváracie hodiny
Autor TASR
Senica 25. novembra (TASR) - Nocľaháreň na Hurbanovej ulici v Senici predĺžila počas zimného obdobia otváracie hodiny. Nová prevádzková doba je stanovená od 18.00 do 9.00 h, vďaka čomu môžu klienti prísť do zariadenia skôr, zohriať sa a prenocovať. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Ako uviedla, kapacita nocľahárne je aktuálne naplnená, jej služby využíva sedem mužov. „Počas pobytu majú k dispozícii priestor na základnú hygienu a podmienky na prípravu čaju či jedla. Za poskytované služby v podobe prenocovania, základnej hygieny a možnosti získať ošatenie zaplatia nocľažníci - občania Senice s príjmom pod hranicou životného minima 0,30 eura za noc alebo jedno euro za noc v prípade klientov s trvalým pobytom mimo Senice,“ priblížila.
Väčšina nocľažníkov má vybavenú dávku v hmotnej núdzi, vďaka ktorej si vedia pokryť časť osobných výdavkov na stravu či hygienu. „Ošatenie či potravinové balíčky si môžu klienti vyzdvihnúť v Humanitku, ktoré sídli vo vedľajšej bytovke na Hurbanovej ulici. Prevádzkuje ho Slovenský Červený kríž - územný spolok Senica a poskytuje nízkoprahovú sociálnu službu najmä deťom a rodinám. Vlani v ňom mesto Senica počas Silvestra rozdávalo kapustnicu a teplé zimné doplnky,“ dodala.
