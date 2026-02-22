< sekcia Regióny
NOČNÁ AKCIA: Košickí policajti pri kontrolách alkohol nezistili
Autor TASR
Košice 22. februára (TASR) - Dopravná polícia vykonala v noci na nedeľu v čase od 21.00 do 2.00 h kontrolu na cestách v okresoch Košice, Michalovce a Trebišov. U vodičov vykonala 602 dychových skúšok, požitie alkoholu nezistila. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Počas kontroly policajti zistili 18 prípadov prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, 11-krát porušenie povinnosti použiť bezpečnostný pás, 22-krát nevyhovujúci technický stav vozidla, dva prípady nesprávneho predchádzania, jedenkrát nesprávny spôsob jazdy a 20 ostatných porušení - z toho dve u cyklistov.
Polícia zároveň zadržala dva vodičské preukazy, zistila osobu bez vodičského oprávnenia, jedenkrát zadržala osvedčenie o evidencii vozidla a dvakrát tabuľky s evidenčným číslom. Realizovala aj dva drogové testy.
„Polícia bude v obdobných kontrolách pokračovať aj naďalej. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a disciplínu na cestách v Košickom kraji,“ uviedla krajská polícia.
