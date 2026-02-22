Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 22. február 2026Meniny má Etela
< sekcia Regióny

NOČNÁ AKCIA: Košickí policajti pri kontrolách alkohol nezistili

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Polícia zároveň zadržala dva vodičské preukazy, zistila osobu bez vodičského oprávnenia, jedenkrát zadržala osvedčenie o evidencii vozidla a dvakrát tabuľky s evidenčným číslom.

Autor TASR
Košice 22. februára (TASR) - Dopravná polícia vykonala v noci na nedeľu v čase od 21.00 do 2.00 h kontrolu na cestách v okresoch Košice, Michalovce a Trebišov. U vodičov vykonala 602 dychových skúšok, požitie alkoholu nezistila. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Počas kontroly policajti zistili 18 prípadov prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, 11-krát porušenie povinnosti použiť bezpečnostný pás, 22-krát nevyhovujúci technický stav vozidla, dva prípady nesprávneho predchádzania, jedenkrát nesprávny spôsob jazdy a 20 ostatných porušení - z toho dve u cyklistov.

Polícia zároveň zadržala dva vodičské preukazy, zistila osobu bez vodičského oprávnenia, jedenkrát zadržala osvedčenie o evidencii vozidla a dvakrát tabuľky s evidenčným číslom. Realizovala aj dva drogové testy.

Polícia bude v obdobných kontrolách pokračovať aj naďalej. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a disciplínu na cestách v Košickom kraji,“ uviedla krajská polícia.

.

Neprehliadnite

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Rezort po zemetrasení neeviduje zranenia, zbiera informácie o škodách

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 21. februára