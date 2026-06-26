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Nočná artistická šou v Trenčíne prinesie príbeh o klobučníkovi Adamovi
Podujatie sa bude odohrávať na desiatich pódiách.
Autor TASR
Trenčín 26. júna (TASR) - Príbeh o klobučníkovi Adamovi zo 16. storočia prinesie v piatok a v sobotu (27. 6.) nočná artistická šou v Trenčíne. Podujatie organizuje mesto Trenčín v spolupráci s autorom predlohy a režisérom Vladom Kulíškom v rámci Európskeho kultúrneho leta 2026. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Jedenáste pokračovanie Príbehov z Trenčína prenesie návštevníkov do 16. storočia, kedy sa na Slovensku začínali rozvíjať remeslá súvisiace s módou a odievaním, medzi nimi aj klobučníctvo. Jeden z klobučníckych cechov vznikol v roku 1567 v Trenčíne. Práve v klobučníckej dielni vyrástol hlavný hrdina príbehu Adam. Svoj prvý klobúčik daroval dievčaťu, do ktorého sa zaľúbil,“ priblížila hovorkyňa.
Podujatie sa bude odohrávať na desiatich pódiách. Prvé bude pri hlavnom vstupe do Posádkového klubu (ODA), záver príbehu bude na Štúrovom námestí pred budovou okresného úradu.
Hudobným hosťom bude violončelový virtuóz Eugen Prochác, o akrobatickú šou sa postarajú akrobati z Vertiga, svetelné efekty má pripravený trenčiansky Trakt. Skupina historického šermu Wagus, divadielko Marcello v rámci príbehu predstavia historický tanec a po prvýkrát bude zakomponované bábkové divadlo. Špeciálne v súvislosti s príbehmi bude naprogramovaná fontána na pešej zóne na Hviezdoslavovej ulici.
„Jedenáste pokračovanie Príbehov z Trenčína prenesie návštevníkov do 16. storočia, kedy sa na Slovensku začínali rozvíjať remeslá súvisiace s módou a odievaním, medzi nimi aj klobučníctvo. Jeden z klobučníckych cechov vznikol v roku 1567 v Trenčíne. Práve v klobučníckej dielni vyrástol hlavný hrdina príbehu Adam. Svoj prvý klobúčik daroval dievčaťu, do ktorého sa zaľúbil,“ priblížila hovorkyňa.
Podujatie sa bude odohrávať na desiatich pódiách. Prvé bude pri hlavnom vstupe do Posádkového klubu (ODA), záver príbehu bude na Štúrovom námestí pred budovou okresného úradu.
Hudobným hosťom bude violončelový virtuóz Eugen Prochác, o akrobatickú šou sa postarajú akrobati z Vertiga, svetelné efekty má pripravený trenčiansky Trakt. Skupina historického šermu Wagus, divadielko Marcello v rámci príbehu predstavia historický tanec a po prvýkrát bude zakomponované bábkové divadlo. Špeciálne v súvislosti s príbehmi bude naprogramovaná fontána na pešej zóne na Hviezdoslavovej ulici.