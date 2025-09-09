Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. september 2025Meniny má Martina
< sekcia Regióny

Nočná búrka vytopila pivnice rodinných domov v Beniciach a Bystričke

.
Na snímke zaplavená cesta. Foto: TASR Henrich Mišovič

V obci Bystrička voda pritekajúca z poľa zaplavila štyri rodinné domy.

Autor TASR
Benice/Bystrička 9. septembra (TASR) - Martinskí hasiči zasahovali v noci z pondelka (8. 9.) na utorok v obciach Benice a Bystrička (okres Martin) pri odčerpávaní vody z pivníc rodinných domov po intenzívnej búrke. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

„V obci Benice voda zaplavila pivničné priestory šiestich rodinných domov, pričom výška vody v garáži jedného z domov dosahovala 220 centimetrov. Na odčerpanie vody hasiči použili veľkokapacitné čerpadlo a dve ponorné čerpadlá,“ priblížilo krajské riaditeľstvo.

V obci Bystrička voda pritekajúca z poľa zaplavila štyri rodinné domy, z ktorých vodu odčerpávali hasiči plávajúcim čerpadlom. Profesionálnym hasičom pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Beníc a Bystričky.
.

Neprehliadnite

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju