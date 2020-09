Nočná cyklojazda Piešťanmi bude mať štart i cieľ v Elektrárni

Piešťany 6. septembra (TASR) – Po vlaňajšej premiére pozýva mesto Piešťany na ďalšiu nočnú cyklojazdu. Záujemcovia ju môžu absolvovať na vlastných alebo zdieľaných bicykloch Piešťanského užitočného kolesa a po skončení si spoločne pozrieť bývalú obecnú elektráreň v netradičnej atmosfére. Informoval o tom Martin Ričány z odboru komunikácie na mestskom úrade.



Zraz účastníkov nočnej cyklojazdy je v pondelok (7. 9.) o 18.30 h v Elektrárni Piešťany, nenáročná trať, vhodná aj pre detských účastníkov, je dlhá 7,3 kilometra a povedie Prednádražím, Ulicou Jánošíkova cez Bodonu smerom k Domu umenia, ďalej cez mestský park a Ulicou Andreja Hlinku naspäť do Elektrárne. "Tam bude možnosť nazrieť do industriálnych priestorov tejto citlivo zrekonštruovanej pamiatky a tí najzvedavejší sa dostanú aj do miest, ktoré obvykle nie sú prístupné," uviedol Ričány. Povinná bude ochrana horných dýchacích ciest, svetlá na bicykloch vpredu biele a vzadu červené.