Nočná cyklojazda v Senci bude súčasťou hnutia Kidical Mass

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Senec 21. augusta (TASR) – V piatok (22. 8.) večer sa v Senci uskutoční už tretia tohtoročná nočná cyklojazda mestom. „Tentoraz má podtitul Kidical Mass a bude venovaná najmä deťom a mládeži,“ oznámila samospráva.

Spoluorganizátor podujatia Tomáš Peciar priblížil, že Kidical Mass je súčasťou medzinárodného hnutia, ktoré chce ukázať, že aj deti majú právo na bezpečný pohyb po uliciach miest. „Cyklojazda nie je len o zábave. Je to aj symbolické gesto – aby sme v Senci i inde na Slovensku vytvárali ulice priateľské pre všetkých, od najmladších až po seniorov,“ dodal Peciar.

Hovorkyňa Senca Martina Ostatníková spresnila, že podujatie sa začína o 18.00 h na Námestí 1. mája pred mestským kultúrnym strediskom a múzeom, kde budú pripravené sprievodné aktivity pre deti a rodiny. „Samotná nočná cyklojazda odštartuje o 20.00 h z námestia. Približne sedem kilometrov dlhá trasa s viacerými zastávkami je navrhnutá tak, aby ju zvládli aj deti,“ priblížila.

Podujatie je aj v tomto prípade otvorené pre všetkých – od malých cyklistov na odrážadlách až po skúsených cyklistov.
