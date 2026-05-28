NOČNÁ DRÁMA V PREŠOVE: Pre únik látky hasiči evakuovali ľudí z bytovky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Prešov 27. mája (TASR) - Pre únik neznámej látky hasiči v stredu večer evakuovali 27 ľudí z bytového domu na Pavlovičovom námestí v Prešove. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského záchranného zboru v Prešove.

Mali sme nahlásenú neznámu látku v bytovom dome, nevieme určiť o akú látku ide, tak preventívne boli evakuovaní ľudia. Čaká sa na kontrolné chemické laboratórium z Jasova, ktoré potvrdí alebo vyvráti, či tá látka je nebezpečná alebo nie je. Nie je tam nejakým spôsobom nedýchateľné prostredie, len nevedia na 100 percent o akú látku ide, je to tam trocha dráždivé,“ povedal operačný dôstojník.
