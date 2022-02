Nočná bobová jazda na Martinských holiach skončila nárazom do stromu

Martin 20. februára (TASR) – Príslušníci Horskej záchrannej služby (HZS) pomáhali v nedeľu nadránom mladému mužovi a žene na Martinských holiach. Na boboch narazili do stromu a utrpeli zranenia.



Ako informovala HZS na svojej webovej stránke, 21-ročná žena a o rok starší muž jazdili ešte v sobotu (19. 2.) večer na boboch a narazili do stromu. Žena utrpela úraz chrbtice a ťažko sa jej dýchalo. Muž utrpel pravdepodobne zlomeninu priehlavku.



„Horskí záchranári zranené osoby vyšetrili, poskytli im prvú pomoc a fixáciu. Pomocou terénneho vozidla HZS ich následne transportovali k prístupovej ceste, kde ich odovzdali do starostlivosti zdravotných záchranárov. Tí ich transportovali do nemocnice v Martine,“ informuje HZS.