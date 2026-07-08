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NOČNÁ NEHODA NA D1: Vyžiadala si jednu obeť

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Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj﻿

Dopravná nehoda sa stala krátko pred 1.30 h.

Autor TASR
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Martin 8. júla (TASR) - Tragické následky mala stredajšia nočná dopravná nehoda na diaľnici D1 v katastri obce Turčianska Štiavnička (okres Martin). Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, zrážku s nákladným autom neprežil vodič osobného auta.

Dopravná nehoda sa stala krátko pred 1.30 h. „Zasahujúci príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Martine a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Sučany vyslobodili vodiča z havarovaného osobného vozidla pomocou akumulátorového vyslobodzovacieho náradia a asistovali pri kardiopulmonálnej resuscitácii, kým lekárka záchrannej zdravotnej služby neskonštatovala exitus,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že hasiči havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli naložiť osobné vozidlo na odťahovú službu a očistili vozovku.
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