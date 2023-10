TRAGICKÁ ZRÁŽKA ŠTYROCH VOZIDIEL: Nehoda si vyžiadala ľudský život

Považská Bystrica 23. októbra (TASR) - Život 49-ročného vodiča si vyžiadala dopravná nehoda štyroch vozidiel, ktorá sa stala v nedeľu (22. 10.) krátko pred polnocou na diaľnici D1 na zjazde do Považskej Bystrice. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Vodič z doposiaľ nezistených príčin ostal s vozidlom Ford Galaxy stáť kolmo na os diaľnice cez oba jazdné pruhy. Do neho v hustej hmle narazil mikrobus značky Mercedes a následne aj ďalšie vozidlo Škoda Fabia. Potom ešte do vozidla Škoda Fabia narazilo vozidlo VW Passat.



"Pri nehode utrpel 49-ročný vodič vozidla Ford Galaxy zranenia, ktorým na mieste podľahol. Ďalších šesť osôb bolo ľahko zranených a prevezených na ošetrenie do nemocnice v Považskej Bystrici a v Trenčíne. Alkohol u vodičov zistený nebol. Celková škoda na vozidlách bola predbežne vyčíslená na 29.000 eur," doplnila Kuzmová.



Po nehode boli časti vozidiel rozhádzané v úseku asi 200 metrov. Diaľnica bola uzavretá takmer šesť hodín. Dopravu riadila polícia. Príčiny nehody zisťujú znalci.