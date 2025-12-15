Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NOČNÁ NEHODA: Na diaľnici pri Bytči sa zrazili tri autá

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Hasičom bola nehoda nákladného vozidla s návesom a dvoch osobných áut ohlásená o 2.12 h.

Autor TASR
Bytča 15. decembra (TASR) - Bytčianski hasiči zasahovali počas pondelkovej noci na diaľnici D1 pri Bytči. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, dopravná nehoda troch áut sa zaobišla bez zranení.

Hasičom bola nehoda nákladného vozidla s návesom a dvoch osobných áut ohlásená o 2.12 h. „Hasiči skontrolovali zdravotný stav účastníkov nehody a zasypali uniknuté prevádzkové kvapaliny sorbentom. Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že diaľnica D1 bola uzatvorená v smere Bytča - Považská Bystrica po dobu dokumentovania nehody dopravnou políciou.

